"Крылья Советов" продлили контракт с Гленном Бейлом

ПФК "Крылья Советов" продлили до 2025 г. контракт с защитником Гленном Бейлом.

Напомним, Бейл выступает за "Крылья" с лета 2021 года. За это время он провел 45 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

"Дальнейшее развитие клуба, сохранение костяка команды - одна из ключевых задач руководства "Крыльев". Для ее выполнения со стороны региона, губернатора Дмитрия Азарова клубу созданы все необходимые условия, и мы делаем для этого все, работая комплексно и системно. Эта работа ведется постоянно, и с продления контракта с Гленном мы начинаем зимнее трансферное окно. "Крылья" максимально заинтересованы в том, чтобы сохранить всех игроков нашей команды, также мы рассматриваем варианты дополнительного усиления состава, - отметил спортивный директор ПФК "Крылья Советов" Сергей Корниленко.