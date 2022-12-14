Полузащитник Александр Зуев может перейти в "Крылья Советов"

Полузащитник Александр Зуев, выступающий за подмосковные "Химки", может стать игроком "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно, сообщает "РБ Спорт".

Представители футболиста связались с самарским клубом и предложили услуги игрока. "Крылья Советов" взяли время на раздумья, сделка может состояться зимой.

Контракт 26‑летнего Зуева с "Химками" рассчитан до лета 2026 года. Футболист играл за "Крылья" в 2017 году.