Полузащитник Александр Зуев может перейти в "Крылья Советов"

Полузащитник Александр Зуев, выступающий за подмосковные "Химки", может стать игроком "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно, сообщает "РБ Спорт".
Представители футболиста связались с самарским клубом и предложили услуги игрока. "Крылья Советов" взяли время на раздумья, сделка может состояться зимой.
Контракт 26‑летнего Зуева с "Химками" рассчитан до лета 2026 года. Футболист играл за "Крылья" в 2017 году.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?