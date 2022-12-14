Самарцы, участвующие в СВО, могут не платить налоги на землю и имущество

Жители Самары, участвующие в специальной военной операции, а также призванные в армию в рамках частичной мобилизации, освобождены от налогов на землю и имущество физических лиц. Такое решение было принято городской думой 13 декабря.

Как сообщает КП-Самара, льгота распространяется и на 2022 год.

"Это дополнительный стимул для всех граждан проявить сознательность. Если вы не участвуете в спецоперации - необходимо быть полезными обществу, городу в качестве законопослушного налогоплательщика, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета", - отметил председатель гордумы Алексей Дегтев.

Напомним, мобилизованные жители региона могут быть освобождены от транспортного налога. Соответствующий законопроект в конце ноября внесла на рассмотрение депутатов губернской думы областной омбудсмен Ольга Гальцова.