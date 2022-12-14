Компания "Т Плюс" инвестировала свыше 40 млрд рублей в надежность теплоснабжения регионов

ПАО "Т Плюс" в 2022 году инвестировало свыше 40 млрд рублей в развитие систем теплоснабжения 16 регионов своего присутствия. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Вагнер на межрегиональной пресс-конференции.
Подводя предварительные итоги 2022 года, Андрей Вагнер отметил, что компания выполнила свои обязательства и надежно подготовилась к зиме. На высоком уровне прошлого года сохранены перекладки тепловых сетей — около 700 км, — что составляет 4% от общего объема протяженности всех сетей компании и является беспрецедентным для всей отрасли. В среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов. В частности, в 2022 году в Самаре выполнен ремонт и перекладка трубопроводов тепловых сетей на 29 участках общей протяженностью 43 км. В общей сложности компания заменила 86 км теплотрасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.
При этом при перекладках "Т Плюс" использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля. Данная система определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, позволяя дистанционно отслеживать техническое состояние подземных коммуникаций.
"Компания значительно нарастила инвестиции за последние три года в модернизацию тепловых сетей и станций регионов. Во многом хороших показателей удалось добиться за счет отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм "альткотельной" подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов", — отметил генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер.
Благодаря переходу Самары на новую модель ценообразования по методу "альткотельной" началось строительство новой котельной в Куйбышевском районе. Мощность объекта составит 120 МВт, она будет нести нагрузку по надежному теплоснабжению более 300 домов, а также качественные услуги для организаций района. Ввод теплоисточника в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа