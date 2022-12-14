Компания "Т Плюс" инвестировала свыше 40 млрд рублей в надежность теплоснабжения регионов

ПАО "Т Плюс" в 2022 году инвестировало свыше 40 млрд рублей в развитие систем теплоснабжения 16 регионов своего присутствия. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Вагнер на межрегиональной пресс-конференции.

Подводя предварительные итоги 2022 года, Андрей Вагнер отметил, что компания выполнила свои обязательства и надежно подготовилась к зиме. На высоком уровне прошлого года сохранены перекладки тепловых сетей — около 700 км, — что составляет 4% от общего объема протяженности всех сетей компании и является беспрецедентным для всей отрасли. В среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов. В частности, в 2022 году в Самаре выполнен ремонт и перекладка трубопроводов тепловых сетей на 29 участках общей протяженностью 43 км. В общей сложности компания заменила 86 км теплотрасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

При этом при перекладках "Т Плюс" использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля. Данная система определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, позволяя дистанционно отслеживать техническое состояние подземных коммуникаций.

"Компания значительно нарастила инвестиции за последние три года в модернизацию тепловых сетей и станций регионов. Во многом хороших показателей удалось добиться за счет отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм "альткотельной" подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов", — отметил генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер.

Благодаря переходу Самары на новую модель ценообразования по методу "альткотельной" началось строительство новой котельной в Куйбышевском районе. Мощность объекта составит 120 МВт, она будет нести нагрузку по надежному теплоснабжению более 300 домов, а также качественные услуги для организаций района. Ввод теплоисточника в эксплуатацию запланирован на 2023 год.