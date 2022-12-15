В Новосибирске судят убийцу беременной женщины, 35 лет прятавшегося в Самаре

В Новосибирске стартовал судебный процесс над 56-летним цыганом, которого подозревают в убийстве женщины 35-летней давности, сообщает "КП-Самара". Все это время подозреваемый скрывался от правосудия в Самаре.

В 1987 г. в Новосибирске на ул. Почтовый Лог нашли тело 25-летней Вали Бакуловой с множеством колото-резаных ран. Судмедэксперты насчитали на теле женщины 130 ножевых ранений.

По версии следствия, 28 июня 1987 г. Валентина Бакулова поссорилась со своим знакомым. Неожиданно мужчина вытащил нож и начал бить им девушку. От полученных травм Валя скончалась на месте, а убийца на следующий день уехал в Самарскую область, где и жил до настоящего времени.

"По данному факту возбудили уголовное дело по п. "г" ст. 102 УК РСФСР ("Убийство с особой жестокостью"). Личность подозреваемого установили. Его объявили в розыск, также фигуранту по делу заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления", - информирует СУ СК по Новосибирской области.

Костю Оглы нашли в Самаре, сейчас ему 56 лет. В 1987 г. он вместе со своей сестрой приехал в Новосибирск, цыганская семья присматривала здесь дом.

По информации "КП", 27 июня Костя с родственником отправились в ресторан. На медленный танец он пригласил приглянувшуюся девушку. Это и была Валя Бакулова. Знакомство продолжилось за столом. А после закрытия ресторана компания решила продолжить посиделки на заброшенном участке в частном секторе Дзержинского района на ул. Почтовый Лог.

По показаниям, Валентина согласилась за денежное вознаграждение вступить в половую связь с цыганом. После полового акта Костя Оглы начал одеваться и не нашел в кармане 2 тыс. рублей. Молодой человек потребовал у Вали вернуть украденные деньги, а та заявила, что не похищала их. Завязался скандал, и Оглы нанес девушке 130 ударов ножом. Шансов выжить у Вали не было.

"На вскрытии выяснилось, что 25-летняя жертва была беременна. Срок составлял пять месяцев", - рассказала на первом судебном заседании старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олена Носок.

Костя Оглы уехал в Самарскую область и спокойно здесь жил, не вспоминая о случившемся в Новосибирске. В 1991 г. его приговорили к девяти годам лишения свободы за аналогичное преступление.

На допросе цыган признался в убийстве Валентины Бакуловой и рассказал, что произошло между ними тогда, 35 лет назад. Мужчина заявил, что во время ссоры девушка начала кричать, обзываться, Костя ударил ее по лицу, но та не успокаивалась.

"Не кричи, говорю, себе делаешь плохо. Она: "Что ты делаешь, что ты делаешь?" Ну и вот так я ее колол", - во время следственного эксперимента Оглы продемонстрировал на манекене, как наносил удары своей жертве.

Подсудимому вменили ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах"). Потерпевших в этом деле нет, не дожила даже дочь убитой Валентины.

Следующее заседание назначили на конец декабря.