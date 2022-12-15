На сайте главной национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" идет активная регистрация заявок участников. Она продлится до 20 декабря. После подачи заявки необходимо загрузить в систему регистрации описание своего проекта не позднее 27 декабря 2022 года. Подробные условия - на сайте luchnik.ru/competitions/sa-samara/. Хорошая новость: участие в премии в этом году является бесплатным, и у вас еще есть возможность и время присоединиться к креативной команде "лучников".

Принять участие в премии могут корпорации, общественные организации, государственные учреждения, музеи, библиотеки, самостоятельные авторы и авторские коллективы. Главное условие - чтобы проект в области коммуникаций был реализован на территории Самарской области в 2022 году.

Первый шаг в оформлении проекта - регистрация заявки на конкурс. Чтобы сделать это, необходимо выйти на официальный сайт "Серебряного Лучника" и выбрать в разделе "Региональные проекты" конкурс "Серебряный Лучник - Самара". Оформление заявки займет буквально 5 минут. Главное на этом этапе - правильно указать номинацию. Их в 2022 году девять, и они охватывают практически весь спектр общественной жизни.

После оформления заявки вы получите пароль от личного кабинета, куда и следует загрузить описание проекта в формате, установленном премией. Это важное условие участия. Информацию о том, как нужно оформить проект, можно найти на сайте.

Регистрация проектов завершается 27 декабря, после чего они переходят в руки беспристрастного жюри. Завершается конкурс торжественной церемонией презентации награждения проектов-победителей, которая, по традиции, пройдет на площадке главной студии ГТРК "Самара" в конце января 2023 года. Десять лучших проектов, набравших наибольшее количество баллов, войдут в шорт-лист регионального этапа, что даст им право на бесплатное участие в премии на федеральном этапе. Авторы самого яркого и значимого самарского проекта получат шанс, минуя оценку федеральных экспертов, принять участие в днях открытых презентаций Национальной премии "Серебряный Лучник" в Москве.

"В этом году исполнительный комитет регионального конкурса решил отменить регистрационный взнос для участников, - поделилась важной новостью Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии в Самарской области. - Это стало возможным благодаря партнерскому участию Национального совета по корпоративному волонтерству".

"Многие компании, входящие в наш совет, участвуют в этом проекте. Ценности, которые продвигает премия, близки и нам. Сфера интересов НСКВ - тематика устойчивого развития, в том числе проекты, связанные с ESG-повесткой, благотворительностью и инклюзией, - объяснила Анастасия Беленкова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкирия. - Коллеги, приглашаю всех участвовать и побеждать!"