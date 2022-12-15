Суд начал рассматривать жалобу прокуратуры по делу депутата Аркадия Лазарева

В четверг, 15 декабря, Самарский областной суд попытался приступить к рассмотрению апелляционной жалобы прокуратуры на приговор Кировского районного суда бывшему депутату гордумы Самары Аркадию Лазареву.

Напомним, к правоохранителям обратился тольяттинский предприниматель, рассказавший, что Лазарев предложил ему за 1,5 млн руб. отказаться от участия в электронном аукционе. За деньгами к ТЦ "Вива Лэнд" приехал адвокат Посталюк. По версии самого Лазарева, адвокату поручили участвовать в сделке по продаже ООО и 1,5 млн руб. - цена проданной фирмы депутата.

В итоге в отношении Лазарева возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"). Во время расследования Лазарев находился под стражей и в суде рассказывал, что это подорвало его здоровье. Кроме того, активист всячески пытался доказать в суде, СМИ и соцсетях, что он не виноват, даже рассказывал, что как раз боролся с картельным сговором, но стал жертвой "подставы".

В распоряжении редакции Волга Ньюс оказались некоторые материалы расследования. Например, есть показания юриста о том, что Лазарев требовал, чтобы она сопроводила депутата на встречу по поводу аукциона с представителем ООО "АТЛАНТ-ГРУПП". Юрист говорит, что удивилась, поскольку в таком аукционе фирма не могла участвовать из-за нехватки возможностей для выполнения контракта.

"Мы пришли в ресторан "Дади" на пересечении Красноармейской и Куйбышева. Сели за стол. Пришли двое мужчин. Один назвал себя Андреем, другой - Иваном. Я поняла, что Андрей - представитель ООО "АТЛАНТ-ГРУПП". Далее Андрей спросил у Аркадия о цели этой встречи. Аркадий сказал, что он намерен участвовать в электронном аукционе 04.09.2019 по реализации арестованного имущества. Андрей спросил у Аркадия, подал ли он заявку на участие в аукционе от ООО "БСТ". Аркадий на это ответил невнятно. Хотя со слов Аркадия я знала, что "БСТ" заявку на участие в аукционе не подавало", - сообщала в своих показаниях юрист.

По словам юриста, разговор был напряженным. В какой-то момент Лазарев снял с себя часы, оставил телефон и предложил Андрею выйти на улицу и поговорить наедине. Мужчины вышли на длительное время. Позже Лазарев сказал юристу, что они с Андреем договорились и что фирма Лазарева не будет участвовать в аукционе.

По оперативным данным, речь на улице как раз шла о 1,5 млн рублей. В материалах дела присутствует расшифровка разговора, где один из мужчин заявляет: "Я тебе так скажу - если я не исполню свои обязательства, то ты приедешь и заберешь обратно деньги, вот в двойном размере".

Гособвинитель попросил приговорить Лазарева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 15 млн рублей. Суд счел вину депутата доказанной, но наказание назначил гораздо мягче - три года колонии строгого режима без штрафа. Ему также должны зачесть и срок пребывания в СИЗО.

Мягкий вердикт суда пытается обжаловать прокуратура. По мнению надзорного ведомства, районный суд необоснованно назначил наказание ниже низшего предела. Поэтому правоохранители намерены требовать ужесточения наказания бывшему депутату. Также представитель прокуратуры попросил ужесточить Лазареву меру пресечения на период разбирательства (сейчас он лишь под подпиской о невыезде и по факту свободно передвигается). Но в этом служители Фемиды отказали.

Суд Самарской области долго не назначал рассмотрение апелляции, хотя время было на исходе. Появились даже версии, что бывший депутат мог как-то затягивать процесс.

15 декабря рассмотреть апелляционную жалобу также не удалось. Коллегия из трех судей должна была начать процесс в 12:50 - это время было обозначено и на официальном сайте. Но заседание судьи открыли ближе к четырем часам вечера. Бывший депутат сразу заявил, что заседание надо снова перенести. Он сказал, что собирался поехать в Москву, чтоб заключить соглашение с адвокатами там. А к заседанию 15 декабря он не съездил в Москву.

Суд на месте постановил: ходатайство Лазарева удовлетворить. Следующее заседание назначили на 12 января 2023 г. в 15:00.