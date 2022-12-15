Самарчанка, оставившая двух детей умирать в квартире, не стала обжаловать приговор

Вступил в законную силу приговор, вынесенный жительнице самарского мкр. Крутые Ключи Елене Лавровой, которую обвиняли в убийстве одного своего ребенка, оставлении в опасности другого и в неисполнении родительских обязанностей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в облсуде.
Напомним, 10 августа 2021 г. женщина надолго оставила своих сыновей (трехлетнего и восьмимесячного) одних в квартире. Младший мальчик был пристегнут ремнями безопасности в детском кресле. В результате он погиб. Старшего брата нашли в истощенном состоянии.
Кроме того, во время следствия выяснилось, что мать систематически оставляла детей одних дома без присмотра, не обеспечивала нормальным питанием и пренебрежительно относилась к ним.
29 июля Самарский областной суд приговорил женщину к 11 годам и одному месяцу колонии общего режима. После освобождения она еще год будет ограничена в свободе. Также самарчанка должна будет выплатить 500 тыс. руб. в пользу выжившего сына и еще 10 тыс. руб. - своей матери, то есть бабушке ребенка, которая стала его опекуном.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, этого приговора никто не обжаловал, он вступил в законную силу.
Кстати, 13 октября в Самаре за преступление в отношении ребенка осудили еще одну женщину - Анну Рузанкину. 8 июня 2021 г. она разозлилась на трехлетнюю дочь, свесила ее за окно балкона и в результате уронила с шестого этажа. Ребенок погиб. Позже выяснилось, что эта мать также надолго оставляла дочь одну в запертой квартире без еды.
Суд признал Рузанкину виновной в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 18 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. На данный приговор поступили три апелляционные жалобы. Судьба этих жалоб будет известна позже.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.