Лаборатории металлов и сварки Самарского филиала "Т Плюс" исполнилось 60 лет

В декабре 2022 года свой 60-летний юбилей отмечает Лаборатория металлов и сварки Самарского филиала "Т Плюс". Данное подразделение оценивает техническое состояние тепловых сетей и оборудования ТЭЦ и ГРЭС, используя самые современные высокоточные диагностические приборы и комплексы.
В частности, дефектоскописты подразделения используют видеоэндоскоп для обследования технического состояния турбин. Причем применение специального гибкого зонда позволяет отыскивать дефекты металла без вскрытия корпуса агрегатов. Еще одним новшеством лаборатории является телеуправляемый диагностический комплекс: "робот" помещается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и с помощью метода переменного намагничивания определяет толщину стенок трубы. Таким образом он выявляет участки коммуникаций, которые требуют ремонта в первую очередь.
"На протяжении 60 лет персонал лаборатории вносит свой вклад в обеспечение качественного и надежного теплоснабжения для жителей Самарской области. Причем мы стараемся использовать самые современные методы диагностики технического состояния оборудования и тепловых сетей, чтобы максимально оперативно и качественно выполнять ремонтные работы", — отметил начальник центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала компании "Т Плюс" Александр Юрьев.
Сегодня в данном подразделении трудятся 30 специалистов высокой квалификации.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа