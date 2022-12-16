В четверг, 22 декабря, в 16:00 в театре-студии "Грань" состоится презентация книги "Вол и осел при яслях", сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Книга, созданная по одноименному спектаклю театра-студии "Грань", вышла в свет ровно год назад, в декабре 2021 года. Над книгой работали фотограф Леонид Яньшин, дизайнеры Сергей Ягодкин и Елизавета Оршанская, корректор Анна Кузьминых.
Притча Жюля Сюпервьеля в инсценировке режиссера Дениса Бокурадзе легла на страницы подарочного издания. В текст книги, как и в текст спектакля, вошли строки из Евангелия от Луки и Евангелия от Матфея, средневекового трактата "Размышления о жизни Христа" Псевдо-Бонавентуры и стихи Иосифа Бродского о Рождестве.
Задуманное удалось осуществить благодаря поддержке правительства Самарской области.
В день презентации экземпляры книги "Вол и осел при яслях" будут переданы в Самарскую областную детскую библиотеку и в Центральную библиотеку им. А.С.Пушкина города Новокуйбышевска.
Также книгу получат в дар семьи с маленькими детьми, чьи отцы были мобилизованы для участия в СВО.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.