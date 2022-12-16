В четверг, 22 декабря, в 16:00 в театре-студии "Грань" состоится презентация книги "Вол и осел при яслях", сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Книга, созданная по одноименному спектаклю театра-студии "Грань", вышла в свет ровно год назад, в декабре 2021 года. Над книгой работали фотограф Леонид Яньшин, дизайнеры Сергей Ягодкин и Елизавета Оршанская, корректор Анна Кузьминых.

Притча Жюля Сюпервьеля в инсценировке режиссера Дениса Бокурадзе легла на страницы подарочного издания. В текст книги, как и в текст спектакля, вошли строки из Евангелия от Луки и Евангелия от Матфея, средневекового трактата "Размышления о жизни Христа" Псевдо-Бонавентуры и стихи Иосифа Бродского о Рождестве.

Задуманное удалось осуществить благодаря поддержке правительства Самарской области.

В день презентации экземпляры книги "Вол и осел при яслях" будут переданы в Самарскую областную детскую библиотеку и в Центральную библиотеку им. А.С.Пушкина города Новокуйбышевска.

Также книгу получат в дар семьи с маленькими детьми, чьи отцы были мобилизованы для участия в СВО.