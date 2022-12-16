Геннадий Котельников принял участие в работе Совета законодателей РФ

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Парламентарии обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития России и ее регионов.

На заседании рассмотрели также вопросы динамичного развития межрегионального взаимодействия, интеграции новых российских регионов в правовую, финансово-экономическую и социальную систему страны, поддержки воинов и членов их семей, обсудили создание благоприятных инвестиционных условий, меры по достижению технологического суверенитета и импортозамещения, усиление социальной защищенности граждан.

В работе Совета законодателей приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По мнению Валентины Матвиенко, вызовы, с которыми сталкивается Россия, существенно изменили ритм и специфику работы всех органов государственной власти.

"Новый темп и новый уровень ответственности - это те стандарты, которые останутся с нами навсегда", - отметила председатель Совета Федерации.

Вячеслав Володин на заседании подчеркнул - сегодня страна живет в особое время, и принимаемые решения должны соответствовать этой ситуации: "Политическая система, выстроенная нашим президентом, экономическая модель позволяют эффективно противостоять угрозам и вызовам. Надо отдать должное правительству и министерству финансов - они нашли эти решения. Речь идет не только о защите наших граждан, но и о достижении целей национального развития".

Важность объединения подчеркнул и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников: "Необходимость консолидации сил, единого подхода к решению актуальных вопросов законодательной и политической повестки сегодня как никогда важна. Совет законодателей стал объединяющей все парламенты страны площадкой".

Спикеры региональных парламентов во время проведения заседания Совета законодателей стали участниками Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Так, Геннадий Котельников исполнит желание подростка из ДНР и к Новому году подарит ему большого плюшевого медведя.