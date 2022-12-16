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Игорь Осинькин: В клуб приходило письмо по трансферу Пиняева и Глушенкова СМИ: Глушенков и Пиняев близки к переходу в "Локомотив" Полузащитник Александр Зуев может перейти в "Крылья Советов" "Крылья Советов" продлили контракт с Гленном Бейлом Клуб из Дубаи интересуется защитником Матео Барачем

Футбол Спорт

Игорь Осинькин: В клуб приходило письмо по трансферу Пиняева и Глушенкова

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подтвердил информацию о возможном переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский "Локомотив".

"Разговор был. Несколько дней назад в клуб приходило письмо - готовы ли отпустить, какова трансферная стоимость и так далее. У этих футболистов есть опция выкупа. Мы про это знали", - сказал Осинькин в комментарии sport-express.ru.

Напомним, накануне в СМИ появились сообщения о том, что "Локомотив" близок к договоренности о трансфере Глушенкова и Пиняева.

В изданиях фигурирует сумма выкупа, которую получат "Крылья", - 400 млн рублей. При этом в профильных Телеграм-каналах общие расходы московского клуба на трансфер двух нападающих - с выплатами самим футболистам и их агентам - оцениваются в 700 млн рублей.

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