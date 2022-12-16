Игорь Осинькин: В клуб приходило письмо по трансферу Пиняева и Глушенкова

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подтвердил информацию о возможном переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в московский "Локомотив".

"Разговор был. Несколько дней назад в клуб приходило письмо - готовы ли отпустить, какова трансферная стоимость и так далее. У этих футболистов есть опция выкупа. Мы про это знали", - сказал Осинькин в комментарии sport-express.ru.

Напомним, накануне в СМИ появились сообщения о том, что "Локомотив" близок к договоренности о трансфере Глушенкова и Пиняева.

В изданиях фигурирует сумма выкупа, которую получат "Крылья", - 400 млн рублей. При этом в профильных Телеграм-каналах общие расходы московского клуба на трансфер двух нападающих - с выплатами самим футболистам и их агентам - оцениваются в 700 млн рублей.