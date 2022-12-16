Жителей Самары приглашают на виртуальную прогулку по новогодней Москве

В воскресенье, 18 декабря, в 12:00 ребят старше 7 лет приглашают на VR-мероприятие "Новый год зажигает огни" в Библиотеку народов Поволжья на ул. Ленинградская, 7.

"Гости библиотеки отправятся в виртуальное путешествие по новогодней Москве и узнают о необычных новогодних традициях разных народов, совершат виртуальную прогулку по зимней столице c помощью VR-очков", - рассказали организаторы.

На мероприятие необходимо записаться заранее, подробности можно узнать по телефону +7 (846) 332-51-25.

В тот же день в 11:30 пройдет лекция "Роман Рафаэля Сабатини "Венецианская маска": Венецианская республика в эпоху Наполеона" в библиотеке №5 на ул. Аэродромная, 9. Она будет посвящена истории и культуре Венеции в конце XVIII века, в которой с особой миссией оказывается французский дворянин, избежавший гильотины во время Французской революции. XVIII век в истории Венеции связан с расцветом карнавала и тонкой политикой нейтралитета в международных отношениях. В 1797 году, после захвата Италии французами, Наполеон Бонапарт запретил карнавальные празднества и связанные с ними традиции в Венеции.



"Слушатели познакомятся с историко-культурным фоном романа, его героями, со стилистикой и биографией автора - Рафаэля Сабатини, итальянского писателя первой половины XX века, писавшего на английском и французском языках, создателя огромной серии приключенческих романов", - отметили представители библиотеки.

Вход на мероприятие свободный.

В четверг, 22 декабря, в 18:30 в Центральной городской библиотеке им. Н.К.Крупской на ул. Маяковского, 19 состоится лекция Валерия Бондаренко "Красота больше мира". Отметим, что проект "Мастерская Валерия Бондаренко" - педагога, журналиста, кинокритика - посвящен духовным исканиям творческих людей Серебряного века.

В субботу, 24 декабря, в 17:30 в Музее имени Эльдара Рязанова по адресу: ул. Фрунзе, 120 пройдет лекция "Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре".

"Лектор и слушатели поговорят о символике и особенностях празднования и традициях украшения домашней елки. Они узнают, как именно в нашем городе отмечали этот праздник, где можно было купить рождественские подарки, какие посетить рестораны и где проходили праздничные мероприятия", - анонсируют событие представители музея.

Лектором выступит историк, научный сотрудник Татьяна Марцун.