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Культура

Жителей Самары приглашают на виртуальную прогулку по новогодней Москве

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 декабря, в 12:00 ребят старше 7 лет приглашают на VR-мероприятие "Новый год зажигает огни" в Библиотеку народов Поволжья на ул. Ленинградская, 7.

"Гости библиотеки отправятся в виртуальное путешествие по новогодней Москве и узнают о необычных новогодних традициях разных народов, совершат виртуальную прогулку по зимней столице c помощью VR-очков", - рассказали организаторы.

На мероприятие необходимо записаться заранее, подробности можно узнать по телефону +7 (846) 332-51-25.

В тот же день в 11:30 пройдет лекция "Роман Рафаэля Сабатини "Венецианская маска": Венецианская республика в эпоху Наполеона" в библиотеке №5 на ул. Аэродромная, 9. Она будет посвящена истории и культуре Венеции в конце XVIII века, в которой с особой миссией оказывается французский дворянин, избежавший гильотины во время Французской революции. XVIII век в истории Венеции связан с расцветом карнавала и тонкой политикой нейтралитета в международных отношениях. В 1797 году, после захвата Италии французами, Наполеон Бонапарт запретил карнавальные празднества и связанные с ними традиции в Венеции.
 
"Слушатели познакомятся с историко-культурным фоном романа, его героями, со стилистикой и биографией автора - Рафаэля Сабатини, итальянского писателя первой половины XX века, писавшего на английском и французском языках, создателя огромной серии приключенческих романов", - отметили представители библиотеки.

Вход на мероприятие свободный.

В четверг, 22 декабря, в 18:30 в Центральной городской библиотеке им. Н.К.Крупской на ул. Маяковского, 19 состоится лекция Валерия Бондаренко "Красота больше мира". Отметим, что проект "Мастерская Валерия Бондаренко" - педагога, журналиста, кинокритика - посвящен духовным исканиям творческих людей Серебряного века.

В субботу, 24 декабря, в 17:30 в Музее имени Эльдара Рязанова по адресу: ул. Фрунзе, 120 пройдет лекция "Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре".

"Лектор и слушатели поговорят о символике и особенностях празднования и традициях украшения домашней елки. Они узнают, как именно в нашем городе отмечали этот праздник, где можно было купить рождественские подарки, какие посетить рестораны и где проходили праздничные мероприятия", - анонсируют событие представители музея.

Лектором выступит историк, научный сотрудник Татьяна Марцун.

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Джон Браво 11 января 2022 13:07 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти

Джон Браво 11 января 2022 13:04 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.

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