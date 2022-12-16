Самарчанку оштрафовали за оскорбление в соцсети

В Самаре местную жительницу обязали выплатить штраф за оскорбление. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как выяснил мировой суд, жительница Куйбышевского района в социальной сети "ВКонтакте" обратилась к знакомой в грубых и неприличных выражениях, унижающих честь и достоинство. Впоследствии эта запись стала доступна для просмотра всем пользователям.

В результате самарчанке назначили штраф 5 тыс. рублей.