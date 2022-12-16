Отца трех детей из Самары осудили за 16 автокраж

В Самаре местному жителю вынесли приговор за серию автокраж. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С декабря 2021 г. по май 2022 г. отец трех детей разбивал стекла автомобилей, похищал видеорегистраторы и сдавал их в ломбард. В деле фигурировало 16 эпизодов.

Суд назначил мужчине два года и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.