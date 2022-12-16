20 декабря частично откроют движение на пересечении улиц Самарской и Полевой в Самаре

Во вторник, 20 декабря, в Самаре частично откроют движение на пересечении улиц Самарской и Полевой.

Напомним, движение перекрыто из-за строительства новой станции метро "Театральная".

По ул. Полевой будут свободны две полосы в направлении пр. Ленина. Также можно будет повернуть с Полевой направо - на ул. Самарскую. Кроме того, в направлении "из города" для автомобилистов будут доступны еще две полосы ул. Самарской, с которых можно повернуть направо - на Полевую.