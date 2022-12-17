В Самаре на линию вышел обновленный подвижной состав метро

В пятницу, 16 декабря, в первый рейс вышел обновленный подвижной состав самарского метро, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Минувшим летом для производства капитального ремонта подвижной состав был направлен в Санкт-Петербург, где специалистами завода "Метровагонмаш" выполнены все необходимые работы. После полного обновления пять вагонов МП "Самарский метрополитен" в октябре были доставлены в региональную столицу.

"Новогодним подарком для пользователей самарского метро стал обновленный состав, состоящий из четырех капитально отремонтированных вагонов. Сегодня мы отправляем его в первый рейс. Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы плавно входим в межремонтный цикл. За последние пять лет нам удалось из одиннадцати составов в наличии капитально отремонтировать пять, а также закупить новый поезд. И эта работа продолжается. Надеюсь, что пассажиры такое обновление оценят по достоинству, и горожане будут ездить в них с удовольствием!", — сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

По словам специалистов МП "Самарский метрополитен", вагоны после капремонта существенно отличаются от тех, которые еще не были обновлены.

"В первую очередь были проведены работы по повышению безопасности движения поездов. Все вагоны оборудованы автоматической системой пожаротушения, которая располагается в отсеках, системами видеонаблюдения, позволяющими обеспечить контроль за ситуацией во время движения. Кроме того, в межвагонных пространствах установлены предохранительные устройства — перегородки для исключения вероятности падения пассажиров между вагонами состава", — отметил директор МП "Самарский метрополитен" Сергей Шамин.

Также продолжается и работа по оснащению станций метрополитена техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Среди них — новые рамки металлодетекторов и интроскопы.

"Региональным министерством транспорта были выделены дополнительные средства, на которые закуплены восемь интроскопов. Так называется рентгенотелевизионная установка, позволяющая осматривать ручную кладь и багаж, чтобы не допустить пронос запрещенных предметов и веществ в зону транспортной безопасности", — добавил руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

Работы по обновлению подвижного состава самарского метрополитена будут продолжены. В 2023 г. планируется капитально отремонтировать еще 10 вагонов, войдя, таким образом, в межремонтный цикл.