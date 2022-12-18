В Самаре борются с последствиями ледяного дождя

Днем 18 декабря в Самаре ожидается порядка 15 мм осадков, в том числе ледяного дождя. Все профильные ведомства приступили к обработке и расчистке городских территорий — как улично-дорожной сети города, так и внутриквартальных территорий.
Главы городских районов с утра лично контролируют качество уборки дворов. С 6:00 управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН и районные службы благоустройства проводят обработку противогололедными материалами в первую очередь входных групп подъездов и тротуарных дорожек во дворах.
В Ленинском районе задействовано 175 дворников из 55 управляющих организаций.
"Прогнозы синоптиков оправдались, но мы были готовы к этому. Стоит отметить, что работа дворников в утренние часы осложнялась непрерывным ледяным дождем. Сегодня в работе задействованы все необходимые ресурсы, обработка противогололедными материалами будет продолжаться в течение всего дня. Призываю жителей быть осторожными и по возможности оставаться дома в это воскресенье", — прокомментировала глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.
Продолжаются работы и на улицах города. В дневную смену все городские службы благоустройства, в том числе во городских районах, задействуют 175 единиц техники и 2961 уборщиков территории. Основной акцент — обработка противогололедными реагентами и песчано-соляной смесью тротуаров и пешеходных дорожек вдоль улично-дорожной сети, а также посадочных площадок остановок.
"В соответствии с задачей, поставленной вчера на установочном совещании, подготовку к непогоде мы начали заблаговременно. Нарастили количество людей и техники, подготовили противогололедные реагенты. В настоящий момент обработано 80% проезжих частей и 70% тротуаров. Однако, эта работа циклична, ледяной дождь смывает реагенты и песчано-соляную смесь, но рабочие бригады будут рассыпать их регулярно", — отметил руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин.
В работе находится улично-дорожная сеть по всему городу. Муниципальные предприятия "Спецремстройзеленхоз", "Самарская Набережная" и "Парки Самары" также продолжают расчистку и обработку вверенных им территорий.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа