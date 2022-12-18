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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре борются с последствиями ледяного дождя

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 18 декабря в Самаре ожидается порядка 15 мм осадков, в том числе ледяного дождя. Все профильные ведомства приступили к обработке и расчистке городских территорий — как улично-дорожной сети города, так и внутриквартальных территорий.

Фото: администрация Самары

Главы городских районов с утра лично контролируют качество уборки дворов. С 6:00 управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН и районные службы благоустройства проводят обработку противогололедными материалами в первую очередь входных групп подъездов и тротуарных дорожек во дворах.

В Ленинском районе задействовано 175 дворников из 55 управляющих организаций.

"Прогнозы синоптиков оправдались, но мы были готовы к этому. Стоит отметить, что работа дворников в утренние часы осложнялась непрерывным ледяным дождем. Сегодня в работе задействованы все необходимые ресурсы, обработка противогололедными материалами будет продолжаться в течение всего дня. Призываю жителей быть осторожными и по возможности оставаться дома в это воскресенье", — прокомментировала глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко.

Продолжаются работы и на улицах города. В дневную смену все городские службы благоустройства, в том числе во городских районах, задействуют 175 единиц техники и 2961 уборщиков территории. Основной акцент — обработка противогололедными реагентами и песчано-соляной смесью тротуаров и пешеходных дорожек вдоль улично-дорожной сети, а также посадочных площадок остановок.

"В соответствии с задачей, поставленной вчера на установочном совещании, подготовку к непогоде мы начали заблаговременно. Нарастили количество людей и техники, подготовили противогололедные реагенты. В настоящий момент обработано 80% проезжих частей и 70% тротуаров. Однако, эта работа циклична, ледяной дождь смывает реагенты и песчано-соляную смесь, но рабочие бригады будут рассыпать их регулярно", — отметил руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин.

В работе находится улично-дорожная сеть по всему городу. Муниципальные предприятия "Спецремстройзеленхоз", "Самарская Набережная" и "Парки Самары" также продолжают расчистку и обработку вверенных им территорий.

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