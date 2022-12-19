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Строительство Строительство и недвижимость

Появилось подробное описание будущего ЖК на территории ЗИМа

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно размещенной в интернете проектной декларации, будущий жилой комплекс будет называться Green River. Застройщиком выступает ООО "СЗ "Древо.Гринривер" (ранее называлось "СЗ "Древо.ЗИМ").

Фото: samadm.ru

Разрешение на строительство компания получила 13 декабря со сроком действия до конца 2038 года. Первый этап включает строительство восьми домов высотой 16-32 этажа. В жилом комплексе запроектирована 2231 квартира, 1549 машиномест.

Работы должны стартовать в следующем году, ввести в эксплуатацию первый дом - в конце 2025 г., построить ЖК планируется в 2032 году. Стоимость строительства оценивается в 21,9 млрд рублей.

Напомним, летом этого года СЗ "Древо.ЗиМ" получил разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при освоении территории бывшего завода им. Масленникова (ЗИМ). На общественных обсуждениях проект компании получил 98 отрицательных и 227 положительных мнений.

ООО "Специализированный застройщик "Древо.Гринривер", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2020 г. с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Совладельцы - ООО "Специализированный застройщик "Желябово" (95%) и Николай Чудаев (5%). Доли находятся в залоге ПАО "Сбербанк России". Управляющая компания - ООО "УК "Древо".

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Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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