Появилось подробное описание будущего ЖК на территории ЗИМа

Согласно размещенной в интернете проектной декларации, будущий жилой комплекс будет называться Green River. Застройщиком выступает ООО "СЗ "Древо.Гринривер" (ранее называлось "СЗ "Древо.ЗИМ").

Разрешение на строительство компания получила 13 декабря со сроком действия до конца 2038 года. Первый этап включает строительство восьми домов высотой 16-32 этажа. В жилом комплексе запроектирована 2231 квартира, 1549 машиномест.

Работы должны стартовать в следующем году, ввести в эксплуатацию первый дом - в конце 2025 г., построить ЖК планируется в 2032 году. Стоимость строительства оценивается в 21,9 млрд рублей.

Напомним, летом этого года СЗ "Древо.ЗиМ" получил разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при освоении территории бывшего завода им. Масленникова (ЗИМ). На общественных обсуждениях проект компании получил 98 отрицательных и 227 положительных мнений.