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ЖКХ и благоустройство Общество

К акции "Устрой себе каникулы!" присоединились первые 240 организаций

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первые 240 компаний и индивидуальных предпринимателей присоединились к акции Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "Устрой себе каникулы!". Победители получат призовое зачисление 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору.

Напомним, акция "Устрой себе каникулы!" проводится в Самарской области впервые. Для участия в ней клиентам энергокомпании — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо до конца года авансом оплатить потребление тепла в декабре. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

"В рамках данной акции мы планируем поощрить клиентов энергокомпании, имеющих высокую платежную дисциплину. Розыгрыш призов среди участников, выполнивших все условия, состоится в январе 2023 года. Победителями станут 100 организаций и ИП, определенных методом случайной выборки", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

За новостями акции "Устрой себе каникулы!" можно следить на официальном сайте энергокомпании: samara.esplus.ru/promo/.

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