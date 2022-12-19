К акции "Устрой себе каникулы!" присоединились первые 240 организаций

Первые 240 компаний и индивидуальных предпринимателей присоединились к акции Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "Устрой себе каникулы!". Победители получат призовое зачисление 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору.
Напомним, акция "Устрой себе каникулы!" проводится в Самарской области впервые. Для участия в ней клиентам энергокомпании — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо до конца года авансом оплатить потребление тепла в декабре. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.
"В рамках данной акции мы планируем поощрить клиентов энергокомпании, имеющих высокую платежную дисциплину. Розыгрыш призов среди участников, выполнивших все условия, состоится в январе 2023 года. Победителями станут 100 организаций и ИП, определенных методом случайной выборки", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
За новостями акции "Устрой себе каникулы!" можно следить на официальном сайте энергокомпании: samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа