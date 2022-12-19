53 пьяных водителя задержали за три дня в Самарской области

За три дня, с 16 по 18 декабря, сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области провели рейды и поймали 53 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

А всего правоохранители выявили более 1900 различных нарушений ПДД. Так, шесть человек сели за руль без водительских удостоверений, 162 - нарушили правила тонировки, 34 - неправильно перевозили детей, а 206 - пренебрегли ремнями безопасности.

Помимо этого, 55 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы решили, что ПДД к ним не относится, 126 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.