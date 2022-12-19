53 пьяных водителя задержали за три дня в Самарской области

За три дня, с 16 по 18 декабря, сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области провели рейды и поймали 53 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
А всего правоохранители выявили более 1900 различных нарушений ПДД. Так, шесть человек сели за руль без водительских удостоверений, 162 - нарушили правила тонировки, 34 - неправильно перевозили детей, а 206 - пренебрегли ремнями безопасности.
Помимо этого, 55 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы решили, что ПДД к ним не относится, 126 раз.
Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?