Глава Самары: "Основные усилия коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги"

В понедельник, 19 декабря, в администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной, одной из основных тем которого стало подробное рассмотрение хода работ по борьбе с гололедом.

За минувшие выходные в Самаре выпало 17 мм осадков, которые сопровождались ледяным дождем, наледью на дорогах и тротуарах.

Как доложил заместитель главы - руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, в ночь на обработке противогололедными реагентами улично-дорожной сети работали 125 единиц техники и 160 дорожных рабочих. Особое внимание уделялось подходам и подъездам к социальным объектам. Кроме того, велась откачка воды с низинных мест в Куйбышевском и Кировском районах. В общей сложности за прошедшие выходные была израсходована 581 тонна реагентов.

"Работа в выходные была осложнена тем, что дождь быстро смывал рассыпанные реагенты. Обработка велась многократно в течение всего периода осадков. Сейчас улично-дорожная сеть находится в удовлетворительном состоянии. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Есть замечания по состоянию посадочных площадок, тротуаров. Будем устранять их в течение дня", - сообщил Олег Ивахин.

Сегодня в дневную смену с учетом ресурсов управляющих компаний и ТСЖ на территории внутриквартальных дорог и дворов планируется вывести 3369 дворников и 180 единиц техники. Кроме того, на улично-дорожной сети будут работать 119 машин и 260 дорожных рабочих. Усилия муниципальных предприятий "Парки Самары", "Набережная", "Спецремстройзеленхоз" будут сконцентрированы на расчистке и обработке пешеходных зон.

"К концу дня прогнозируется снижение температуры. Необходимо до конца дня максимально справиться с наледью и шугой, чтобы к моменту наступления сильного мороза тротуары и пешеходные дорожки были приведены в порядок. Я сейчас обращаюсь ко всем главам районов, руководителям муниципальных предприятий и подрядных организаций, ответственным за санитарное состояние города. Главы районов, отработайте эту зону ответственности с руководителями управляющих компаний и ТСЖ", - подчеркнула глава города.

В ходе совещания были заслушаны доклады каждого из девяти глав внутригородских районов. Напомним, сразу после получения прогноза о наступлении экстремальных погодных условий в субботу, 17 декабря, во всех районах были проведены встречи с руководителями управляющих и подрядных организаций по мобилизации их ресурсов. 18 и 19 декабря главы районов с раннего утра работали на своих территориях.

Как доложил глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько, работа была выстроена таким образом, что по жалобам из социальных сетей сразу выезжали представители администрации, вызывая на место руководителей УК. Таким образом была исправлена ситуация с наледью в целом ряде дворов. На те управляющие компании, которые не справились со своими обязательствами, составлены акты, которые затем будут переданы в административную комиссию, Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

Общим вопросом, на который необходимо обратить внимание, стала тема обработки противогололедными реагентами дорог в частном секторе. Так, например, Вадим Тюнин, глава Железнодорожного внутригородского района, пояснил, что улицы в частном секторе района в большинстве своем имеют особенности рельефа - дороги по ним идут под уклоном. Та же специфика характерна и для Советского и Красноглинского районаов. В сегодняшних погодных условиях это сильно затрудняет передвижение как пешеходов, так и автомобилистов.

По поручению главы Самары Елены Лапушкиной дороги частного сектора до конца сегодняшнего дня будут обработаны песко-соляной смесью.