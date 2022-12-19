В Тольятти "варщик" мефедрона попался с 12 кг наркотика и получил 13 лет колонии

В Тольятти вынесли приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в производстве и попытке сбыта наркотиков, а также в использовании поддельного паспорта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали в феврале 2021 года. По версии правоохранителей, он создал лабораторию для производства мефедрона в арендуемом частном доме в Студенческом переулке. "Рецепт" вещества тольяттинец получил от неизвестного в Интернете. Там же он заказал ингредиенты и необходимое оборудование.

При обыске полицейские изъяли более 12 кг "синтетики", которую мужчина планировал сбывать на территории региона.

Кроме того, во время следствия выяснилось, что, закупая оборудование и прекурсоры, тольяттинец использовал паспорт на чужое имя со своим фото, купленный в Интернете за 30 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.