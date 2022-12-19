В Тольятти "варщик" мефедрона попался с 12 кг наркотика и получил 13 лет колонии

В Тольятти вынесли приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в производстве и попытке сбыта наркотиков, а также в использовании поддельного паспорта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчину задержали в феврале 2021 года. По версии правоохранителей, он создал лабораторию для производства мефедрона в арендуемом частном доме в Студенческом переулке. "Рецепт" вещества тольяттинец получил от неизвестного в Интернете. Там же он заказал ингредиенты и необходимое оборудование.
При обыске полицейские изъяли более 12 кг "синтетики", которую мужчина планировал сбывать на территории региона.
Кроме того, во время следствия выяснилось, что, закупая оборудование и прекурсоры, тольяттинец использовал паспорт на чужое имя со своим фото, купленный в Интернете за 30 тыс. рублей.
Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.