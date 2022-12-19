"Крылья Советов" отправятся в Турцию 9 января

6 и 8 января в Москве назначено медицинское обследование футболистам "Крыльев Советов".

9 января спортсмены и тренерский штаб отправятся на первый сбор в Турцию. Он продлится до 19 января. Второй сбор пройдет с 22 января по 3 февраля, третий — с 8 по 20 февраля.

Расписание контрольных матчей и соперники будут сообщены дополнительно.