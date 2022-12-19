"Крылья Советов" отправятся в Турцию 9 января

6 и 8 января в Москве назначено медицинское обследование футболистам "Крыльев Советов".
9 января спортсмены и тренерский штаб отправятся на первый сбор в Турцию. Он продлится до 19 января. Второй сбор пройдет с 22 января по 3 февраля, третий — с 8 по 20 февраля.
Расписание контрольных матчей и соперники будут сообщены дополнительно.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?