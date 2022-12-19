"Т Плюс" презентовала компанию для будущих энергетиков

Специалисты Самарских филиалов ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" провели презентацию компаний для абитуриентов Самарского государственного технического университета. Будущие энергетики узнали об условиях работы в одной из крупнейших компаний региона, а также познакомились с многочисленными мероприятиями, которые "Т Плюс" проводит совместно с СамГТУ.
Напомним, что энергокомпания давно и плодотворно взаимодействует с профильным учебным заведением, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. В частности, в 2022 году одним из крупнейших проектов в рамках профессиональной ориентации стала образовательная программа "Школа молодого энергетика-2022". Благодаря ей учащиеся выпускных классов самарских школ получили возможность посетить лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями СамГТУ.
"Компания является крупнейшим работодателем для выпускников теплоэнергетического факультета СамГТУ и всегда заинтересована в привлечении грамотных молодых специалистов. Только за 2022 год на предприятия "Т Плюс" в Самарском регионе были трудоустроены более 30 выпускников профильных учебных заведений", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала "Т Плюс" можно на официальном сайте компании www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), 279-63-63 (ЭнергосбыТ Плюс).
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа