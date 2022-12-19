"Т Плюс" презентовала компанию для будущих энергетиков

Специалисты Самарских филиалов ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс" провели презентацию компаний для абитуриентов Самарского государственного технического университета. Будущие энергетики узнали об условиях работы в одной из крупнейших компаний региона, а также познакомились с многочисленными мероприятиями, которые "Т Плюс" проводит совместно с СамГТУ.

Напомним, что энергокомпания давно и плодотворно взаимодействует с профильным учебным заведением, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. В частности, в 2022 году одним из крупнейших проектов в рамках профессиональной ориентации стала образовательная программа "Школа молодого энергетика-2022". Благодаря ей учащиеся выпускных классов самарских школ получили возможность посетить лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями СамГТУ.

"Компания является крупнейшим работодателем для выпускников теплоэнергетического факультета СамГТУ и всегда заинтересована в привлечении грамотных молодых специалистов. Только за 2022 год на предприятия "Т Плюс" в Самарском регионе были трудоустроены более 30 выпускников профильных учебных заведений", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала "Т Плюс" можно на официальном сайте компании www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), 279-63-63 (ЭнергосбыТ Плюс).