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АПК и пищепром Экономика и бизнес

При поддержке региона фермер из самарского села Заволжье начала производство крафтовых сыров

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За пять лет грантовую поддержку по различным направлениям получили более 220 фермеров Самарской области. Среди них Оксана Семкина - победитель конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап-Регион" прошлого года. По словам фермера, господдержка помогает ее хозяйству развиваться.

Грантовая поддержка по региональной программе "Агростартап-Регион" была введена по поручению главы региона Дмитрия Азарова в прошлом году и стала популярной среди начинающих фермеров. Она оказывается исключительно за счет средств регионального бюджета.

"Животноводство для Самарской области является основным направлением, на котором будут сфокусированы основные меры поддержки, - отмечал губернатор. - В животноводстве больше рабочих мест и круглогодичная занятость, в то же время, чуть меньше рентабельность, чем в растениеводстве. И возможности, которые у нас есть в регионе по переработке молока, значительно превышают объемы производства. Мы будем поддерживать всех, но приоритет - животноводство".

В Самарской области сумма гранта для фермеров, занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного или молочного направления, составляла до 5 млн рублей, по всем остальным видам деятельности - не более 3 млн рублей. При этом грантополучатель должен вложить не менее 10% собственных средств. Со следующего года планируется, что максимальный размер грантов увеличится до 10 млн и 6 млн рублей соответственно.

В этом году на поддержку начинающих фермеров в рамках направления "Агростартап-Регион" было направлено 30 миллионов рублей. Его получателями стали 8 фермерских хозяйств.

Благодаря господдержке на ферме Оксаны Семкиной в Приволжском районе начали производство крафтовых сыров. Как говорит фермер, она всегда мечтала завести парочку коз и начать варить сыр. Два года назад мечта начала сбываться. Вместе с мужем закупили белых коз зааненской породы. Подворье постепенно разрастается. И решились на следующий шаг - переработка молока.

"Замечательно, что есть возможность получить средства на развитие. На губернаторский грант мы закупили молодняк, доильные аппараты, комплект для производства сыра, холодильный шкаф, весы лабораторные и торговые, то есть все, что нужно для сыроварения. Пока нам этого достаточно. Мы сейчас набиваем руку, разрабатываем свои технологии и производим свои полутвердые сыры камамбер, канестрато, качотта с разными наполнителями, фету в масле и другие. Будем и дальше пробовать, дальше развиваться", - говорит фермер Оксана Семкина.

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