При поддержке региона фермер из самарского села Заволжье начала производство крафтовых сыров

За пять лет грантовую поддержку по различным направлениям получили более 220 фермеров Самарской области. Среди них Оксана Семкина - победитель конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап-Регион" прошлого года. По словам фермера, господдержка помогает ее хозяйству развиваться.
Грантовая поддержка по региональной программе "Агростартап-Регион" была введена по поручению главы региона Дмитрия Азарова в прошлом году и стала популярной среди начинающих фермеров. Она оказывается исключительно за счет средств регионального бюджета.
"Животноводство для Самарской области является основным направлением, на котором будут сфокусированы основные меры поддержки, - отмечал губернатор. - В животноводстве больше рабочих мест и круглогодичная занятость, в то же время, чуть меньше рентабельность, чем в растениеводстве. И возможности, которые у нас есть в регионе по переработке молока, значительно превышают объемы производства. Мы будем поддерживать всех, но приоритет - животноводство".
В Самарской области сумма гранта для фермеров, занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного или молочного направления, составляла до 5 млн рублей, по всем остальным видам деятельности - не более 3 млн рублей. При этом грантополучатель должен вложить не менее 10% собственных средств. Со следующего года планируется, что максимальный размер грантов увеличится до 10 млн и 6 млн рублей соответственно.
В этом году на поддержку начинающих фермеров в рамках направления "Агростартап-Регион" было направлено 30 миллионов рублей. Его получателями стали 8 фермерских хозяйств.
Благодаря господдержке на ферме Оксаны Семкиной в Приволжском районе начали производство крафтовых сыров. Как говорит фермер, она всегда мечтала завести парочку коз и начать варить сыр. Два года назад мечта начала сбываться. Вместе с мужем закупили белых коз зааненской породы. Подворье постепенно разрастается. И решились на следующий шаг - переработка молока.
"Замечательно, что есть возможность получить средства на развитие. На губернаторский грант мы закупили молодняк, доильные аппараты, комплект для производства сыра, холодильный шкаф, весы лабораторные и торговые, то есть все, что нужно для сыроварения. Пока нам этого достаточно. Мы сейчас набиваем руку, разрабатываем свои технологии и производим свои полутвердые сыры камамбер, канестрато, качотта с разными наполнителями, фету в масле и другие. Будем и дальше пробовать, дальше развиваться", - говорит фермер Оксана Семкина.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще