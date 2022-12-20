Самарских детских тренеров приравняют к педагогам

Комитет по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской губернской думы выступил с законодательной инициативой, в соответствии с которой предлагается повысить квалификацию тренеров спортивных кружков и секций, а сами учреждения — наделить лицензией.
В своей новелле депутаты ссылаются на федеральное законодательство. В соответствии с ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О физической культуре и спорте" и ФЗ "Об образовании", которые вступят в силу с 1 января 2023 г., предусматривается перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а участников спортивной подготовки — соответственно в статус обучающихся и педагогических работников.
"Предлагается определить спортивную подготовку как процесс обучения и воспитания (учебно-тренировочный процесс), подлежащий планированию, включающий в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направленный на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства и осуществляемый в соответствии с дополнительными программами спортивной подготовки", — отмечается в пояснительной записке.
Дополнительную образовательную программу спортивной подготовки ФЗ определяет как дополнительную общеобразовательную программу в области физической культуры и спорта. Понятие "тренер" заменяется понятием "тренер-преподаватель".
Предполагается, что в Самарской области изменения коснутся более 3,5 тыс. человек — педагогов и учащихся.
"По информации регионального министерства спорта, на территории губернии функционируют пять образовательных организаций физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СШ, СШОР), находящихся в ведении органов управления в сфере образования, с общей численностью
обучающихся 2119 человек, один детский оздоровительно-образовательный центр с общей численностью обучающихся 585 человек, а также одна организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, — приводят цифры депутаты. — В ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта находятся восемь образовательных организаций физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СШ, СШОР). Численность лиц, работающих в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, в должности "тренер" по состоянию на 1 мая 2022 года составляет 848 человек (в том числе штатных — 687 человек)".
Таким образом, с момента получения организацией, осуществляющей спортивную подготовку, лицензии (в том числе временной) на осуществление образовательной деятельности и приобретения такой организацией статуса образовательной, вышеуказанные лица будут являться педагогическими работниками.
Организации, реализующие программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на день вступления в силу ФЗ, должны привести свою образовательную деятельность не позднее 1 мая 2023 года, получить лицензию — до 1 сентября 2023 г.
"До момента получения лицензии на осуществление образовательной деятельности указанные организации осуществляют образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе временной лицензии. Указанная временная лицензия действует до 1 сентября 2023 года", — сообщается в проекте закона.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.