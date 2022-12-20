Самарских детских тренеров приравняют к педагогам

Комитет по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской губернской думы выступил с законодательной инициативой, в соответствии с которой предлагается повысить квалификацию тренеров спортивных кружков и секций, а сами учреждения — наделить лицензией.

В своей новелле депутаты ссылаются на федеральное законодательство. В соответствии с ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О физической культуре и спорте" и ФЗ "Об образовании", которые вступят в силу с 1 января 2023 г., предусматривается перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а участников спортивной подготовки — соответственно в статус обучающихся и педагогических работников.

"Предлагается определить спортивную подготовку как процесс обучения и воспитания (учебно-тренировочный процесс), подлежащий планированию, включающий в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направленный на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства и осуществляемый в соответствии с дополнительными программами спортивной подготовки", — отмечается в пояснительной записке.

Дополнительную образовательную программу спортивной подготовки ФЗ определяет как дополнительную общеобразовательную программу в области физической культуры и спорта. Понятие "тренер" заменяется понятием "тренер-преподаватель".

Предполагается, что в Самарской области изменения коснутся более 3,5 тыс. человек — педагогов и учащихся.

"По информации регионального министерства спорта, на территории губернии функционируют пять образовательных организаций физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СШ, СШОР), находящихся в ведении органов управления в сфере образования, с общей численностью

обучающихся 2119 человек, один детский оздоровительно-образовательный центр с общей численностью обучающихся 585 человек, а также одна организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, — приводят цифры депутаты. — В ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта находятся восемь образовательных организаций физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СШ, СШОР). Численность лиц, работающих в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, в должности "тренер" по состоянию на 1 мая 2022 года составляет 848 человек (в том числе штатных — 687 человек)".

Таким образом, с момента получения организацией, осуществляющей спортивную подготовку, лицензии (в том числе временной) на осуществление образовательной деятельности и приобретения такой организацией статуса образовательной, вышеуказанные лица будут являться педагогическими работниками.

Организации, реализующие программы спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на день вступления в силу ФЗ, должны привести свою образовательную деятельность не позднее 1 мая 2023 года, получить лицензию — до 1 сентября 2023 г.

"До момента получения лицензии на осуществление образовательной деятельности указанные организации осуществляют образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе временной лицензии. Указанная временная лицензия действует до 1 сентября 2023 года", — сообщается в проекте закона.