Тольяттинские врачи провели несколько сложных операций девочке, упавшей с высоты

В Тольяттинской городской детской клинической больнице врачи провели подростку несколько сложных операций на позвоночнике. Девочка 13 лет получила серьёзную травму после падения с высоты, сообщили в региональном минздраве.
Ребенок сильно повредил позвоночник и ноги — была диагностирована сочетанная травма — взрывной многооскольчатый перелом 12-го позвонка с компрессией спинного мозга и взрывной оскольчатый перелом костей голени обеих нижних конечностей. Тольяттинские медики своевременно оказали всю необходимую медицинскую помощь девочке, и это помогло сохранить ей возможность двигаться.
Детские нейрохирурги после обследования провели операцию и извлекли осколки.
"Первый этап операции провели врачи-нейрохирурги нашей детской больницы Тольятти, — рассказала главный врач больницы Светлана Гаршина. — Опасность заключалась в том, что осколки могли повредить спинной мозг, а это привело бы к инвалидизации пациента".
Тольяттинские врачи проконсультировались с главным внештатным детским травматологом-ортопедом министерства здравоохранения Самарской области Павлом Рыжовым. Было принято решение проводить вторую операцию. Так как ребенок был нетранспортабельный, врач проводил операцию в детской больнице Тольятти.
"На такой операции необходимо использовать специальные конструкции, которые создают опору для позвоночника, чтобы ребёнок мог в дальнейшем полноценно жить и двигаться. Мы укрепили позвоночник металлофиксатором. Операция прошла успешно", — рассказал Павел Рыжов.
Это уже третья подобная операция, которая выполнена пациентам в тольяттинской больнице. По вопросу восстановления двигательной функции у девочки специалисты также проконсультировались с коллегами из федерального центра.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.