Тольяттинские врачи провели несколько сложных операций девочке, упавшей с высоты

В Тольяттинской городской детской клинической больнице врачи провели подростку несколько сложных операций на позвоночнике. Девочка 13 лет получила серьёзную травму после падения с высоты, сообщили в региональном минздраве.

Ребенок сильно повредил позвоночник и ноги — была диагностирована сочетанная травма — взрывной многооскольчатый перелом 12-го позвонка с компрессией спинного мозга и взрывной оскольчатый перелом костей голени обеих нижних конечностей. Тольяттинские медики своевременно оказали всю необходимую медицинскую помощь девочке, и это помогло сохранить ей возможность двигаться.

Детские нейрохирурги после обследования провели операцию и извлекли осколки.

"Первый этап операции провели врачи-нейрохирурги нашей детской больницы Тольятти, — рассказала главный врач больницы Светлана Гаршина. — Опасность заключалась в том, что осколки могли повредить спинной мозг, а это привело бы к инвалидизации пациента".

Тольяттинские врачи проконсультировались с главным внештатным детским травматологом-ортопедом министерства здравоохранения Самарской области Павлом Рыжовым. Было принято решение проводить вторую операцию. Так как ребенок был нетранспортабельный, врач проводил операцию в детской больнице Тольятти.

"На такой операции необходимо использовать специальные конструкции, которые создают опору для позвоночника, чтобы ребёнок мог в дальнейшем полноценно жить и двигаться. Мы укрепили позвоночник металлофиксатором. Операция прошла успешно", — рассказал Павел Рыжов.

Это уже третья подобная операция, которая выполнена пациентам в тольяттинской больнице. По вопросу восстановления двигательной функции у девочки специалисты также проконсультировались с коллегами из федерального центра.