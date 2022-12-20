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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области предложили штрафовать тех, кто продает детям безалкогольные энергетики

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Марина Ерина выступила с предложением установить ограничения в сфере розничной продажи на территории региона безалкогольных тонизирующих напитков (БТН).

 

В пояснительной записке парламентарий констатирует, что в России ежегодно растет оборот продаж БТН, в том числе, среди несовершеннолетних. Под БТН понимаются напитки специального назначения, в том числе, энергетические, содержащие фразу "не рекомендуется лицам до 18 лет, лицам старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с нарушениями сердечной деятельности, беременным" и т. п.

"Фактически сейчас ребенок любого возраста может купить безалкогольный энергетический напиток в неограниченном количестве, — поясняет Марина Ерина. — Многими врачами доказано, что злоупотребление такими напитками может нанести вред здоровью. Особенно это касается детей и подростков".

Депутат отмечает, что в 61 субъекте РФ уже введен запрет на продаже БТН для несовершеннолетних, а саму тему запрета неоднократно затрагивали различные государственные органы. Представитель фракции КПРФ также напомнила, что обсуждение вопроса началось еще в 2020 г., и предложила распространить ограничения в сфере розничной продажи на юридических лиц, ИП, а также на их работников. В частности, — административный штраф. На граждан он составит от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тыс. рублей. Повторное нарушение обойдется дороже: в 5, 20-30 и 50-100 тыс. рублей, соответственно.

Гид потребителя

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