18-летнего парня осудили в Самаре за сбыт поддельных денег

В Самаре суд вынес приговор 18-летнему парню, которого обвиняли в семи эпизодах хранения и сбыта поддельных денег. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В 2021 г. парень приобрел поддельные купюры на 35 тыс. руб. и покупал на них продукты.

Суд назначил самарцу полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.