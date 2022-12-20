В Самаре объявили, какие проекты по развитию городов России признали лучшими

Создание лучшего будущего для каждого отдельного региона является необходимым условием для сильной и стабильной России. Компании, сознающие свою социальную ответственность и стремящиеся улучшать среду, внутри которой они работают, заслуживают самой высокой награды. 15-16 декабря в Lotte Hotel Самара состоялись VI ежегодные форум и программа "Развитие регионов. Лучшее для России", где собрались топ-менеджеры крупных компаний, общественные и государственные деятели для презентации и обсуждения проектов, направленных на повышение качества жизни граждан.

В рамках форума эксперты обсудили ключевые темы — перспективы развития регионального предпринимательства в условиях санкций, переход на отечественные технологии, способы привлечения внимания широкой общественности к региональным проблемам, лучшие PR-кейсы в городах страны, а также актуальность повестки устойчивого развития в 2022 году и экологическую безопасность. Спикерами форума выступили: председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин, руководитель отдела по привлечению инвестиций фонда "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" Рустам Илингин; официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков; руководитель направления по связям с общественностью золотодобывающей компании "Полюс" Юлия Деева; управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Урал-Поволжье, ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Наталья Ржевская; советник генерального директора — руководитель инновационного направления ПАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" Андрей Полозов-Яблонский и другие.

В завершение насыщенного дня состоялась церемония награждения лауреатов VI программы "Развитие регионов. Лучшее для России". В числе победителей 2022 года: АО "Сервье", СДЭК, Банк "ВБРР" (АО), ООО "Фирма Цикл", Zenden, КБ "Кубань-Кредит" ООО, ПАО "Газпром", Pravo Tech, PR-агентство Pronline, Level Kitchen, парк-отель "Орловский", АО "Нэфис Косметикс", MANGO OFFICE, торговая сеть "Пятёрочка", АО "СУЭК", группа Газпромбанк Лизинг, госкорпорация "Росатом", Natura Siberica, ПАО "Газпром нефть", девелоперская группа "СИТИ-XXI ВЕК", Банк ВТБ (ПАО), ООО "РЖД-ТехСервис", РТС-тендер, ВКонтакте, Tapwill, АО "МХК "ЕвроХим", Platforma.

Влияние бизнеса на окружающую среду невозможно отрицать. Однако стремление компаний оказывать исключительно позитивное влияние не должно остаться незамеченным. "Отрадно и почетно, что социальные проекты Банка "Кубань Кредит" получили столь высокую оценку. Уверены, что награда станет дополнительным стимулом в развитии существующих и новых инициатив банка в области корпоративной социальной ответственности, работе на благо бизнеса и жителей юга России в год 30-летнего юбилея КБ "Кубань Кредит", — прокомментировал победу Олег Синицын, советник председателя Наблюдательного совета КБ "Кубань Кредит" ООО.

Франшиза, безусловно, дает импульс развитию малого и среднего предпринимательства в регионах. Ведь это возможность перенять опыт крупных брендов, которые дают готовую технологию работы, хороший сервис, продуманный маркетинг. "Пятерочка" со своей стороны предлагает не просто франшизу, а систему сотрудничества, — это "обратный франчайзинг", которая уже показала свою эффективность и востребованность. Сейчас магазинов, открытых по франшизе, уже более 230, и мы уверены, что в будущем году еще больше предпринимателей, особенно в регионах, будут обращаться к франшизе как выгодному инструменту инвестирования и развития", — сообщила Ольга Маремьянина, руководитель направления развития франчайзинга Торговой сети "Пятёрочка".

Расширение бизнеса в регионах упрощает многие процессы и запросы в жизни людей. "Франшиза СДЭК — это рабочие места в регионах и мегаполисах, возможность обмениваться посылками по всему миру, покупать онлайн и вести бизнес. СДЭК разрабатывает варианты франшизы под разные регионы, чтобы сделать доставку доступной по всей стране. Мы рады, что нашу работу отметили, обещаем и дальше работать на пользу нашим партнерам и клиентам", — прокомментировала выход на новые субъекты РФ руководитель международного продвижения франшизы СДЭК Елена Баранова.

Поддержка здравоохранения в регионах является важной социальной инициативой для всей страны. "Мы признательны за высокую оценку нашей инициативы, направленной на поддержку программ для детей с онкологическими заболеваниями, и надеемся, что "Экспедиция добра" не только подарила радость, улыбки и силы для скорейшего выздоровления сотен маленьких пациентов, но и стала важным шагом для системного развития больничной клоунады в лечебных учреждениях по всей России", — рассказала о необходимости альтернативных методов поддержки больных детей директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям компании "Сервье" Яна Котухова.

Упрощение внутренних процессов помогает компаниям снижать издержки производства и, благодаря этому, приходить в регионы. "Мы уверены, что будущее — за технологиями AI, роботизации и, конечно, low-code решениями. Замена ручных рутинных операций на автоматизированные процессы — не просто тренд, а необходимость, чтобы эффективнее развивать компании и даже целые регионы. В 2022 году нашей командой был реализован целый ряд проектов на базе решения Manage.one, поэтому для нас особо приятна высокая оценка и статус "Low-code платформы года", — поделился своим видением будущего заместитель генерального директора PRAVO TECH Кирилл Кондратенко.

Доступ к высококвалифицированной медицинской помощи должен стать базовым атрибутом жизни каждого россиянина. "На сегодняшний момент мы выстроили целую систему адресной поддержки застрахованных с онкологическими заболеваниями и острыми формами ишемической болезни сердца. Стратегия индивидуального сопровождения таких пациентов в сочетании с независимым контролем качества медпомощи непосредственно влияет на снижение летальности и инвалидизации от данных заболеваний. Признание экспертным сообществом вклада нашего социально значимого функционала в решение задач национальной важности для нас очень ценно", — рассказал о созданных мерах поддержки генеральный директор АльфаСтрахование — ОМС Андрей Рыжаков.

Программа и форум "Развитие регионов. Лучшее для России" на протяжении шести лет занимается популяризацией и поощрением практик развития регионов, выявлением основных проблем и путей их решения для обеспечения достойного благосостояния России.