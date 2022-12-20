Депутаты Самарской губернской думы стали участниками Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

Благотворительная акция "Елка желаний" проводится в Самарской области уже в шестнадцатый раз, помогая исполнить мечты тысячам ребят со всей губернии. Областные депутаты традиционно участвуют в этом предновогоднем марафоне.

В этом году на "Елке желаний", установленной в холле регионального законодательного собрания, появились и открытки из города Снежное Донецкой Народной Республики. Примерить роль новогоднего волшебника и исполнить мечты ребят смогут все парламентарии - только из Снежного открытки прислали 109 ребят из 86 семей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников снял с елки открытку сразу с тремя новогодними желаниями от ребят из многодетной семьи Снежного.

"Дети Снежного живут в особых условиях, они лишены многого, что для их сверстников привычно и естественно. Очень приятно, что мы с коллегами можем именно ребятам из этого российского города помочь исполнить их заветные мечты. Всех их поздравляю, желаю здоровья, исполнения желаний!" - поделился эмоциями спикер губернской думы.

Новогодние открытки на "Елке желаний" выбрала и первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова: "На этой елке открыток в два раза больше, чем депутатов Самарской губернской думы. И обязательно нужно всех порадовать. Я думаю, что до Нового года мы успеем сделать приятное этим ребятам, принести им радость, доставить подарки".

Отметим, что депутаты областного парламента включились в работу по восстановлению мирной жизни в донецком городе Снежное сразу после подписания соглашения с городом. Особенно это касается работы социальных учреждений, школ, детских садов, спортивных секций.

Руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин отметил: "Мы видим, как ребята в Снежном искренне радуются всему, что взрослые сейчас делают для этой территории. С каким желанием они учатся, занимаются спортом!.. Хочется пожелать, чтобы в эти предновогодние дни ребята чувствовали особую заботу, чтобы их семьи воссоединились, а их желания сбылись. Мы поможем им в этом!"

"Мир не без добрых людей. Эта елка как раз для тех, кто готов принести радость ребенку. Каждый из детей написал в открытке свое сокровенное желание и очень ждет его исполнения", - обратился с просьбой принять участие в этой доброй акции всех желающих руководитель фракции "КПРФ", заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин.

Руководитель фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин уверен, что внимание и забота не имеют границ и расстояний: "Хотелось бы пожелать всего наилучшего детям, которым депутаты Самарской губернской думы отправят подарки. Эти подарки, как нити добра, связывают наш замечательный город Самару с городом Снежное".

Руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов рассказал, что дети просят в подарок не только игрушки: "Я сейчас снял с этой елки открытку с желанием - а просьба недетская - шкаф подвесной, зеркало с подсветкой. Это тревожный звоночек для нас всех - нужно делать больше для поддержки новых территорий".

Руководитель фракции "Новые Люди" в Самарской губернской думе Роман Маркаров уверен, что каждая открытка может помочь ребятам поверить в чудо: "Новый год - это время волшебства! Хочется поздравить детей из подшефного города Снежное и подарить им лучики добра, счастья. Дети живут в такое непростое время, и нужно помогать и дарить им радость, чтобы они почувствовали волшебное, замечательное настроение".

В ближайшие дни парламентарии подготовят все подарки, чтобы они вовремя прибыли к адресатам - детям города Снежное.