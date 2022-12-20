В Самарской области капитально отремонтируют въезд в самое большое село России

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области в 2023 году капитально отремонтируют въезд в районный центр Кинель-Черкассы.

К нормативу приведут участок км 0+000 - км 4+592 автодороги "Самара - Бугуруслан" - Кинель-Черкассы, на котором находится автостанция, обслуживающая более десятка автобусов дальнего следования на восток Самарской области и в Оренбуржье. Также капитально отремонтируют три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель, соединяющий две части села, протяженностью около 200 м.

Проектом предусмотрены работы по уширению и усилению дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и откосов земляного полотна.

Отметим, по участку капитального ремонта проходит школьный маршрут. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установят дорожные знаки, светофоры на Г-образных металлических опорах, пешеходное и барьерное ограждения, обустроят электроосвещение, автобусные остановки и тротуары.

На мостах выполнят полный комплекс работ по обновлению сооружений, заменят балки пролетных строений, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, обновят конструкцию дорожной одежды, устроят асфальтобетонное покрытие с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей.

Также рабочие обустроят дренажные системы и водоотводы, восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций, выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, работа на объектах местного значения направлены на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, и контролируются главой региона Дмитрием Азаровым.