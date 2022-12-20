В Самарской области капитально отремонтируют въезд в самое большое село России

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области в 2023 году капитально отремонтируют въезд в районный центр Кинель-Черкассы.
К нормативу приведут участок км 0+000 - км 4+592 автодороги "Самара - Бугуруслан" - Кинель-Черкассы, на котором находится автостанция, обслуживающая более десятка автобусов дальнего следования на восток Самарской области и в Оренбуржье. Также капитально отремонтируют три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель, соединяющий две части села, протяженностью около 200 м.
Проектом предусмотрены работы по уширению и усилению дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и откосов земляного полотна.
Отметим, по участку капитального ремонта проходит школьный маршрут. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установят дорожные знаки, светофоры на Г-образных металлических опорах, пешеходное и барьерное ограждения, обустроят электроосвещение, автобусные остановки и тротуары.
На мостах выполнят полный комплекс работ по обновлению сооружений, заменят балки пролетных строений, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, обновят конструкцию дорожной одежды, устроят асфальтобетонное покрытие с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей.
Также рабочие обустроят дренажные системы и водоотводы, восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций, выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.
Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, работа на объектах местного значения направлены на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, и контролируются главой региона Дмитрием Азаровым.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?