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Самарский облсуд не стал менять наказание по делу о нападении на работника прокуратуры

ТОЛЬЯТТИ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 декабря, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобы на приговор Азеру Искандарову, признанному виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что Азеру Искандарову вменяли в вину п. "а, б" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы") и п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

По версии следствия, с 11:00 до 12:00 20 декабря 2020 г. Искандаров на Mitsubishi Lancer подъехал к автосалону на Южном шоссе и увидел знакомого К., работавшего старшим помощником прокурора Автозаводского района. В присутствии работников салона мужчина громко оскорбил сотрудников правоохранительных органов, а после этого семь раз ударил К. рукой по голове и один раз ногой по ноге.

Медицинские эксперты установили, что здоровью потерпевшего был причинен легкий вред. В итоге Искандаров стал фигурантом уголовного дела. Он находился под арестом.

Приговор был оглашен 11 октября. Автозаводский районный суд оправдал Азера Искандарова по обвинению в хулиганстве (п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ) за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. При этом суд признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и назначил 200 часов обязательных работ. Мужчине зачли в срок отбытия наказания время содержания под стражей и посчитали назначенное наказание отбытым в полном объеме.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с Искандарова в счет компенсации морального вреда 50 тыс. рублей. Кроме того, суд решил вопрос о процессуальных издержках, взыскав в пользу потерпевшего 45 тыс. руб. из федерального бюджета, а также взыскав с осужденного 45 тыс. руб. в доход государства на оплату услуг представителя потерпевшего.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, приговор был обжалован адвокатом и потерпевшей стороной. И сегодня, апелляционная инстанция, рассмотрев жалобы, приговор изменила, исключив из обвинения Азера Искандарова статью о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) как излишне вмененную. В остальном приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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