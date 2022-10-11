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Суды Происшествия

В Тольятти огласили приговор за нападение на работника прокуратуры

ТОЛЬЯТТИ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 октября, в Автозаводском районном суде Тольятти огласили приговор Азеру Искандарову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде. Суд оправдал его в хулиганстве, но признал виновным в причинении легкого вреда здоровью. Мужчине назначили 200 часов обязательных работ. Учитывая, что Искандаров отбыл длительный срок под стражей, это наказание сочли отбытым и освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, по версии следствия, с 11:00 до 12:00 20 декабря 2020 г. Искандаров около автосалона на Южном шоссе увидел знакомого К., работавшего старшим помощником прокурора Автозаводского района. При работниках салона мужчина громко оскорбил правоохранителя, а после семь раз ударил К. рукой по голове и один раз - ногой по ноге. Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.
 
В итоге суд оправдал Азера Исканддарова по обвинению в хулиганстве (п «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. При этом суд признал Азера Искандарова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и назначил ему 200 часов обязательных работ. Мужчине зачли в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 10 июня 2021 г. по 11 октября 2022 г. из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ и посчитал это наказание отбытым в полном объеме.
 
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с Искандарова в счет компенсации морального вреда 50 тыс. рублей. Еще суд решил вопрос о процессуальных издержках, взыскав в пользу потерпевшего 45 тыс. руб. из федерального бюджета, а также взыскав с осужденного 45 тыс. руб. в доход государства на оплату услуг представителя потерпевшего. Приговор еще не вступил в законную силу.
 
 

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