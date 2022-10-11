В Тольятти огласили приговор за нападение на работника прокуратуры

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Во вторник, 11 октября, в Автозаводском районном суде Тольятти огласили приговор Азеру Искандарову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде. Суд оправдал его в хулиганстве, но признал виновным в причинении легкого вреда здоровью. Мужчине назначили 200 часов обязательных работ. Учитывая, что Искандаров отбыл длительный срок под стражей, это наказание сочли отбытым и освободили из-под стражи в зале суда.