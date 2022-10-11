В Тольятти огласили приговор за нападение на работника прокуратуры

Напомним, по версии следствия, с 11:00 до 12:00 20 декабря 2020 г. Искандаров около автосалона на Южном шоссе увидел знакомого К., работавшего старшим помощником прокурора Автозаводского района. При работниках салона мужчина громко оскорбил правоохранителя, а после семь раз ударил К. рукой по голове и один раз - ногой по ноге. Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.
В итоге суд оправдал Азера Исканддарова по обвинению в хулиганстве (п «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. При этом суд признал Азера Искандарова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и назначил ему 200 часов обязательных работ. Мужчине зачли в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 10 июня 2021 г. по 11 октября 2022 г. из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ и посчитал это наказание отбытым в полном объеме.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с Искандарова в счет компенсации морального вреда 50 тыс. рублей. Еще суд решил вопрос о процессуальных издержках, взыскав в пользу потерпевшего 45 тыс. руб. из федерального бюджета, а также взыскав с осужденного 45 тыс. руб. в доход государства на оплату услуг представителя потерпевшего. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц