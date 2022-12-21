"Крылья Советов" подписали нападающего Владимира Сычевого

Нападающий Владимир Сычевой подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов". Эту информацию подтвердил Василий Еремякин - президент футбольного клуба "Оренбург", за который выступал форвард.

"Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с "Крыльями". Все к этому шло", — приводит комментарий Еремякина sport-express.ru.

Сычевому 26 лет, он с 14 мячами делит первую строчку в таблице бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) с нападающим московского "Спартака" Квинси Промесом. Всего на его счету во всех турнирах 17 голов и две результативные передачи в 19 играх сезона. До "Оренбурга" Сычевой представлял омский "Иртыш" и "Крымтеплицу". За сборную России он провел один матч — в ноябре против команды Таджикистана (0:0).

Напомним, из "Крыльев" могу уйти лидеры нападения Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Их намерен выкупить московский "Локомотив".