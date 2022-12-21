Театр "Дилижанс" отметит 30-летний юбилей

25 декабря тольяттинскому театру юного зрителя "Дилижанс" исполняется 30 лет. Свой юбилей коллектив ТЮЗа отметит творческим вечером, передает региональный минкульт.

На творческом вечере в сопровождении живого оркестра "Дилижанс Band" будут исполнены оригинальные концертные номера артистов театра. С поздравлениями и пожеланиями выступят попечители, друзья и партнёры ТЮЗа. Дополнят юбилейный вечер сюрпризы со стороны творческого сообщества.