Театр "Дилижанс" отметит 30-летний юбилей

25 декабря тольяттинскому театру юного зрителя "Дилижанс" исполняется 30 лет. Свой юбилей коллектив ТЮЗа отметит творческим вечером, передает региональный минкульт.
На творческом вечере в сопровождении живого оркестра "Дилижанс Band" будут исполнены оригинальные концертные номера артистов театра. С поздравлениями и пожеланиями выступят попечители, друзья и партнёры ТЮЗа. Дополнят юбилейный вечер сюрпризы со стороны творческого сообщества.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.