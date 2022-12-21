В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022

Диджитал-куб около КРЦ "Звезда" на некоторое время стал выставочной площадкой. На него по очереди выводили цифровые копии 18 работ, которые художники представляют на проекте Samara Ground 2022.

В этом году арт-проект Samara Ground 2022 проходит в новом зимнем формате. На участие в нем могли заявиться все желающие. В итоге организаторы собрали более 600 работ со всей России, из которых отобрали лучшие. Среди авторов, как уже всемирно известные, так и молодые художники из Самарской области и других регионов страны.

Картины после оцифровки разместили на рекламных поверхностях в Самаре. Таких площадей более 200. Одна из них — диджитал-куб около КРЦ "Звезда", на который периодически продолжат выводить работы участников проекта.

Кроме того, плакаты уже появились на билбордах в разных районах Самары. Работы художников можно увидеть и в общественном транспорте: в метро, трамваях и троллейбусах.

За новостями Samara Ground можно следить в телеграм-канале проекта.

Проект Samara Ground 2022 проводится по инициативе департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными государственными органами власти при поддержке регионального Правительства и министерства культуры Самарской области.