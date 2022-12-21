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Общество

В Самаре состоялась форум-выставка "Первый Беспилотный"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14, 15 и 19 декабря на площадке пространства "Точка кипения" в Самаре состоялась форум выставка "Первый Беспилотный", посвященная перспективным решениям и сквозным технологиям в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Организаторами выставки выступили АНО "Платформа НТИ" и сеть "Точек кипения".

В этом году промышленная индустрия города получила новый виток развития: 14, 15 и 19 декабря состоялась выставка, на которой был дан старт активному развитию беспилотной авиации в регионе. 19 декабря десятки производителей, ведущих инженеров, ученых и других экспертов отрасли показали и рассказали об успехах и будущем отрасли на форум-выставке "Первый Беспилотный".

Среди тематических разделов экспозиции были: сферы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в настоящем и будущем, сквозные технологии, БПЛА двойного и специального назначения, защита от БПЛА, кадровый суверенитет и будущее отрасли беспилотной авиации.

Деловая программа Форум-выставки состояла из лектория и обучения пилотированию квадрокоптеров на обучающих стендах: "Рынок Аэронет 2.0", "Разбор полётов", "Использование БПЛА при поиске пропавших людей", "Геодезия и БПЛА".

Мероприятие продемонстрировало, как можно достичь необходимого уровня навыков пилотирования квадрокоптера с помощью симуляторов без повреждения квадрокоптеров. В рамках обучения геймифицированные миссии помогли отработать очень сложные элементы с вовлечением сразу нескольких зон внимания (крен, тангаж, рыскание, угол наклона камеры и фото-настройки камеры).

"В последние годы сфера беспилотной авиации развивается очень активно, и прогнозы развития рынка НТИ Аэронет до 2035 года ещё более амбициозные. Беспилотники сейчас применяются в самых разных сферах — сельское хозяйство, промышленность, беспилотная логистика, экомониторинг, поиск людей, военная сфера. Возрастает и потребность в специалистах самого разного профиля — пилоты, инженеры-конструкторы, ит-специалисты. Поэтому одной из ключевых задач сейчас становится подготовка квалифицированных кадров в сфере беспилотной авиации, которые позволят обеспечить полный цикл создания и эксплуатации БПЛА", — рассказал директор Центра беспилотных систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Давид Овакимян.

"Современные беспилотные технологии существенно помогают при поиске пропавших людей. Применение БПЛА позволяет вести поиск в труднодоступных местах, а также высвободить человеческие ресурсы, заменив работу поисковой группы работой одного оператора БПЛА. Это расширяет возможности поиска и позволяет сократить время поисковых операций, а мы все понимаем, что при поиске людей важна оперативность — каждый час может решить исход поисковой операции", — добавил руководитель Центра поиска пропавших людей Самарской области Владимир Рябов.

"Первый Беспилотный" продолжает свое движение по стране в других городах России и нацелен на объединение предпринимателей, начинающих специалистов и экспертов для решения глобальных задач в отрасли БПЛА, а также вовлечение всех интересующихся в тематику беспилотников.Федеральными партнерами выставки выступили Фонд НТИ, Инфраструктурный центр "Аэронет", Ассоциация "Аэронекст", Агентство стратегических инициатив, Университет 2035, Агентство развития навыков и профессий.

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