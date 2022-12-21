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Общество

В Самарской области за год возбудили четыре дела за давление на предпринимателей

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 г. в Самарской области по материалам прокурорских проверок возбудили четыре уголовных дела по ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). Об этом сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Самарской области Ирина Халеппо.

В целом улучшение условий ведения бизнеса и защита прав хозяйствующих субъектов является одним из ключевых направлений работы органов прокуратуры области, отметила она.

По этой линии в текущем году прокурорами выявлено свыше 6,3 тыс. нарушений закона, внесено свыше 1,3 тыс. представлений, к административной ответственности привлечено 260 лиц.

Надзорное ведомство активно взаимодействует с региональным бизнес-омбудсменом и предпринимательским сообществом. За 11 месяцев руководством прокуратуры области, в том числе совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей, был принят 171 предприниматель. Права большинства из них были восстановлены, а лица, допустившие их нарушения, привлечены к ответственности.

"Активно используются полномочия по пресечению необоснованных проверок, - говорит Ирина Халеппо. - Принятыми мерами реагирования скорректирована деятельность органов власти при применении моратория на проверки. Исключением из плана на 2023 год мы освободили от проверок около 3500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Также прокуратурой было отказано в согласовании 569 внеплановых проверок (всего поступило 855 заявлений).

Контролируется и обеспечение своевременной оплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов. В результате принятых мер в этом году удалось добиться погашения задолженности на сумму около 124 млн рублей.

К административной ответственности за нарушение сроков оплаты исполненных контрактов привлечено 80 должностных лиц.

"В связи с неблагоприятными экономическими условиями мы видим явные риски нарастания негативных тенденций. Соответственно, продолжим работу по выявлению латентной задолженности, предупреждению ее образования", - отмечает Ирина Халеппо.

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