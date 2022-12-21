Жительница Самарской области заколола сожителя из ревности и получила четыре года колонии

В Похвистневе суд вынес приговор 46-летней женщине, которую обвиняли в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

29 января 2022 г. местная жительница выпивала с сожителем дома на ул. Льва Толстого. Пара поссорилась из ревности, и женщина два раза ударила возлюбленного ножом в грудь. После этого она ушла в другую комнату, а позже заметила, что мужчина потерял много крови, и вызвала "скорую". В итоге потерпевший скончался в больнице.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.