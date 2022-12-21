В Самаре в районе улиц Полевой и Самарской частично возобновилось движение транспорта

В конце прошедших суток, 20 декабря, при следовании от ул. Первомайской открылся прямой проезд с ул. Ново-Садовой с выездом на ул. Самарскую при движении в направлении "в город". Сегодня на эту трассу начал возвращаться общественный транспорт — автобусы.

Утром 21 декабря выполнена механизированная расчистка территории, а также установка ограждения стройплощадки, площадь которой скорректировали.

"Теперь же автотранспорт может ехать и по двум полосам ул. Полевой — при движении вверх от ул. Галактионовской в сторону проспекта Ленина, с возможностью поворота с крайней правой полосы направо — на ул. Самарскую. А в направлении "из города" на ул. Полевую можно выехать по двум полосам ул. Самарской — доступен правосторонний маневр с обеих этих полос. Такие альтернативы, конечно, упрощают движение транспорта, включая общественный, — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин. — Мы также продолжим внимательно следить за ситуацией на этом перекрестке, где, в том числе, восстановлена работа пешеходных светофоров".

Обращаем внимание пассажиров на следующие актуальные трассы следования автобусов с 22 декабря:

— маршрут № 2: с улицы Высоцкого к автостанции "Аврора" — по обычной схеме, которая действовала до закрытия перекрестка вблизи площадки метростроя; с автостанции "Аврора" до улицы Высоцкого — сначала по обычному маршруту, далее — через проспект Ленина — улицу Первомайскую — улицу Ново-Садовую — улицу Самарскую в сторону сквера Высоцкого;

— маршрут № 24: в направлении "из города" — без изменений, то есть по маршруту до закрытия перекрестка; в направлении "в город" — сначала по обычной трассе следования, далее — через улицу Полевую — проспект Ленина — улицу Первомайскую — улицу Ново-Садовую — улицу Полевую — улицу Молодогвардейскую в сторону Хлебной площади;

— маршрут № 41: направление "из города" — без изменений, по привычному маршруту; направление "в город" — сначала по обычной трассе, далее — через улицу Полевую — проспект Ленина — улицу Первомайскую — улицу Ново-Садовую — улицу Самарскую в сторону сквера Высоцкого;

— маршруты №№ 50, 47, 23: в направлении "в город" — без изменений, по маршруту, работавшему до закрытия перекрестка у зоны метростроя; в направлении "из города" — сначала по обычной трассе, далее — по улице Самарской, поворачивая направо на улицу Полевую, далее — с поворотом налево на проспект Ленина — до улицы Осипенко, далее — с поворотом налево и выездом на улицу Ново-Садовую и затем — до конечных остановок данных маршрутов, то есть автобусы № 50 проследуют в сторону улицы Батайской, автобусы № 47 — в сторону Юнгородка, а автобусы № 23 — в сторону 15 микрорайона.