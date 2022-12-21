Осинькин: Переход Сычевого в "Крылья" еще не завершен

Не все детали трансферной сделки нападающего Владимира Сычевого в "Крылья Советов" на данный момент улажены, пишет sport-express.ru со ссылкой на главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.
"Знаю, что Сычевой подписал контракт с "Крыльями", но не все документы подписаны. Есть еще кое-какие детали, которые не позволяют сказать об этом как о свершившемся факте", - говорит Осинькин.
Напомним, форвард ФК "Оренбург" подписал контракт с самарцами. Сумма трансфера нападающего составила 100 млн рублей.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?