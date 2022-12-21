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Общество

В самарском парке Гагарина открылся фестиваль волшебных фонарей

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером во вторник, 20 декабря, в парке им. Ю.А.Гагарина открылся фестиваль волшебных фонарей.

Выставка проходит за колесом обозрения в парке Гагарина. На просторной площадке разместили 24 разноцветные скульптуры. Среди них - яркая аллея со светящимися цветами, парусник, карета, сказочные персонажи и волшебные животные. Скульптуры связаны с сюжетами известных русских и зарубежных сказок.

К каждому объекту организаторы добавили уникальное музыкальное сопровождение и QR-код. После расшифровки последнего открывается доступ к сказке, которая раскрывает историю отдельной скульптуры.

"Идея фестиваля возникла на основе традиций китайских фонарей, которым уже тысячи лет. Мы же хотим изобразить в своих арт-объектах известные российские и мировые сказки. Все они сделаны мастерами из России и Беларуси", - объясняет организатор выставки Лидия Никищенкова.

По ее словам, в 2019 году арт-объекты выставляли в Москве в Сокольниках, а этой осенью - в Екатеринбурге.

"В нашем парке нет единого лейтмотива, каждый объект описывает определенные сказки или их мотив. Например, наша цветочная поляна - элемент многих таких произведений", - подчеркивает Лидия Никищенкова.

Привезти выставку именно в парк Гагарина удалось после долгих переговоров, длившихся почти год. Об этом сообщил начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин.

"Такого развлечения в новогоднюю пору, когда работают катки, горки и колесо обозрения, нам не хватало. Сейчас, попадая в парк имени Юрия Гагарина, вы заходите в завершенный комплекс активного отдыха и эстетического наслаждения", - уверяет Алексей Пецин.

Напомним, в Самаре выставка волшебных фонарей продлится до 12 марта 2023 года. График работы: пятница-воскресенье и выходные дни - 17:00-22:00. Билеты можно приобрести на сайте fonaripark.ru с 15 декабря, в кассе выставки - с 17 декабря (0+).

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