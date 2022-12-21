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Театр Культура

В Самаре подвели итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье-2022"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 декабря, в Самаре подвели итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье-2022".

Впервые фестиваль "Театральное Приволжье" прошел в 2019 году. Его инициатором стал Игорь Комаров, полномочный представитель президента России по Приволжскому федеральному округу. Идея получила поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

За прошедшие годы число участников фестиваля заметно выросло. На этот раз театральные заявки пришли от 18 муниципальных образований нашей губернии. Кто из них прошел в следующий этап фестиваля, жюри пока держит в тайне.

Это станет известно в начале будущего года. Лучшие молодежные и детские спектакли из всех 14 регионов Приволжского федерального округа будут обсуждаться в режиме онлайн в ходе телемоста.

Член жюри фестиваля, доцент кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского института культуры Вадим Горбунов поделился своими впечатлениями от увиденных постановок.

"Многие коллективы отличились оригинальными театральными решениями. Они порадовали разнообразием жанров. Особенность нынешнего конкурса - в том, что много музыкальных спектаклей. В некоторых из них ребята поют в течение часа и делают это вполне профессионально. Темы постановок самые разные. Если раньше молодежные коллективы представляли в основном сказки и бытовые истории, то в нынешнем году многие из них обратились к насущным проблемам современного общества. Нам, членам жюри, интересны и робкие пробы детских коллективов - даже если это пока не спектакли, а двадцатиминутные сценические зарисовки. Но и там можно увидеть новые необычные идеи", - поделился Вадим Горбунов.

Александр Бригаднов, актер спектакля "Аленький цветочек", ставшего победителем регионального этапа фестиваля в 2019 году, поделился своим мнением о фестивале: "Театральное Приволжье" - это возможность молодым проявить себя, для многих - старт в профессию. Таким для нас стал спектакль "Аленький цветочек", вызвавший большой интерес у публики. Мы показывали его на самых разных площадках. На окружном этапе фестиваля этот спектакль занял третье место. До сих пор с трепетом вспоминаем о работе над ним. Радует, что у фестиваля - достойное профессиональное жюри, которое подходит к конкурсным спектаклям с жесткими критериями".

Окончательные результаты фестиваля "Театральное Приволжье" будут оглашены 27 марта, в День театра. После этого у всех зрителей появится возможность посмотреть лучшие конкурсные спектакли онлайн.

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