"Близкое Снежное": на медиаэкранах на площади Славы начинает работу новая экспозиция

22 декабря на медиаэкранах на площади Славы открывается выставка фотокорреспондента "Волжской коммуны" Андрея Савельева.

В этом году Андрей дважды был в командировке в городе Снежное ДНР — в сентябре и ноябре. Причем, первая поездка продлилась больше 10 дней. За это время, несмотря на сложные условия пребывания, он смог заснять настоящую жизнь, настроение и преображение донбасского города. Лучшие и самые интересные кадры представлены на выставке.

Запечатлены ход работ по восстановлению объектов, с которыми помогает городу Самарская область. Напомним, в конце мая наш регион стал первым в стране, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Самарская область оказывает городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

Андрей Савельев — коренной куйбышевец. За его плечами — огромный опыт творческой деятельности и работы фотографом. Трудился во многих самарских изданиях. С 2010 года является штатным фотокорреспондентом газеты "Волжская коммуна".

Выставка "Близкое Снежное" продлится до 27 декабря 2022 года. Познакомится с фотоработами выставки "Близкое Снежное" можно будет также в январе 2023 года: выставка будет экспонироваться с 9 января по 6 февраля 2023 года. (0+)