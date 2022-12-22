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ЖКХ и благоустройство Общество

Тольяттинская компания по производству приборов отопления повысила производительность труда

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский завод приборов отопления, участник национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом России Владимиром Путиным, с помощью инструментов бережливого производства оптимизировал свою работу.

ООО "ТОР Тольяттинский завод приборов отопления" (ТОР ТЗПО) на рынке пятнадцать лет. В ассортименте предприятия современные конвекторы собственного производства с передовыми характеристиками и уникальной конструкцией.

Продукция ТОР ТЗПО предназначена для отопления жилых и офисных помещений, торговых залов, а также общественных и административных помещений. Поэтому в условиях импортозамещения очень востребована.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) на производстве ТОР ТЗПО реализовали пилотных проект. Эталонным участком стало опытно-промышленное производство напольных конвекторов Tepla Neo Expo. Данные радиаторы имеют европейский дизайн, высокие эстетические и эргономические качества, что позволяет применять их в современных зданиях с окнами "в пол".

"Вхождение в нацпроект "Производительность труда" было продиктовано стремлением избежать возможной потери клиентской базы. Не секрет, что в современных обстоятельствах это весьма актуально", — комментирует директор по развитию ООО "ТОР ТЗПО" Евгений Потемкин.
Захламленность рабочего пространства и мест перемещения, ожидание предыдущих операций, потеря времени при излишних перемещениях и поиске вспомогательных материалов и инструментов, использование ручного перемещения деталей — главные проблемы производства, выявленные в ходе диагностики.

"Нерациональная организации рабочего пространства приводила к потерям. Избежать их удалось после внедрения системы 5С и постоянных проверок рабочих мест на соблюдение введенных стандартов. В помощь работникам производства был разработан чек-лист многоуровневого аудита", — рассказывает руководитель проектов РЦК Марсель Вагазов.

По завершению проекта были достигнуты следующие результаты. Время протекания процесса снизилось на 39%. Незавершенное производство уменьшилось на 32%. При этом выработка возрасла на 42%.

На этом реализация нацпроекта на ТОР ТЗПО не заканчивается. На протяжении двух с половиной лет на предприятии будут тиражировать внедрение инструментов бережливого производства. Что должно привести к увеличению производительности на 5% в каждом году.

Управленческой командой Правительства Самарской области и главой региона Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание вопросам повышения производительности труда на предприятиях Самарской области. Сейчас участниками национального проекта стало уже 141 предприятие губернии. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства планируется вовлечь 250 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.

В настоящее время сотрудники регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области работают на 82 предприятиях. Уже сейчас 12 компаний подали заявку на участие в нацпроекте в 2023 году.

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