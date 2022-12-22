Пела в караоке с Эдрианом Броуди: как самарская учительница попала в киноиндустрию

Татьяна Румянцева родилась в маленькой деревне Русская Селитьба, что в Красноярском районе Самарской области, а сейчас работает в индустрии кино, где общается с российскими и западными звездами. Она поделилась своей историей успеха.

Татьяна окончила Подбельское педагогическое училище и Самарский государственный педагогический институт. Работала в деревне учителем начальных классов, затем социальным педагогом в райцентре и непродолжительное время психологом в Самаре.

В 2004 году она уехала в Москву и кардинально поменяла профессиональную сферу. Уже около 15 лет Татьяна работает в киноиндустрии, в группе компаний "ГПМ КИТ".

"По профессии — я педагог начальных классов и психолог-консультант. Мама была учителем. Ну и как-то так само собой вышло. Я хотела стать хореографом или поступить в театральный. Но мама была против категорически. Вот я и пошла в педагогический. Хотя учитель из меня был, скажем честно, не очень хороший. Я не жалею, что ушла из педагогики. Нужно уходить оттуда — где тебе неуютно, плохо, где ты сам чувствуешь, что не приносишь пользы, иначе можно безвозвратно навредить", - делится Татьяна.

Она часто вспоминает момент, когда летом 2001 года у мамы на диване смотрела очередной раз по ТВ, как проходит кинофестиваль "Кинотавр" и думала, что вот бы хоть раз попасть туда… А сейчас она сама участвует в его организации в качестве заместителя руководителя службы протокола фестиваля, которая работает с актерами.

"Конечно, я не попала туда просто так: "Здравствуйте, проходите, мы вас ждали!". Я долго к ним "стучалась", затем меня взяли просто специалистом, а дальше уже все пошло. К слову говоря, меня вообще в Москве никто не ждал! Я приехала в 26 лет, с педагогическим опытом, и пыталась сунуться в кино. И тяжело ломала свою психику, потому что ты вся такая деловая, уже поработавшая на хороших должностях, и получившая свои "ложки меда", вдруг попадаешь сюда, где никому до тебя нет дела, и ты по сути никто", — поделилась своими воспоминаниями Татьяна.

Она начинала с секретаря, офис-менеджера, все впитывала как губка, слушала, помогала бесплатно — лишь бы набраться опыта и научиться чему-то у именитых специалистов и продюсеров. Работала по выходным на съемках: "Самая собачья работа, когда в любую погоду ты торчишь на улице всю смену, которая длится 12-14 часов". Штудировала специальную литературу, бралась параллельно за несколько задач. Из серии — я все могу, дайте, пожалуйста.

В итоге она наработала себе опыт и репутацию. "Мир кино очень узкий, это как одна большая деревня — все знают друг друга в лицо. Поэтому ты легко и удобно "передвигаешься" в компаниях и направлениях".

"Кинотавр" — это занятость на период, раз в год. Основная же работа Татьяны — это PR фильмов: "Начиная со съемочного периода и заканчивая выходом фильма в большой прокат ты занимаешься тем, чтобы как можно больше народа узнало о его "существовании". То есть, все средства массовой информации, начиная от журнала "7 дней" и заканчивая программой "Вечерний Ургант" — все твои. Затем уже премьерные показы в Москве и в городах России".

Безусловно, за всем, чего ты хочешь добиться — стоит большой труд. "Сейчас ко мне в компанию часто приходят ассистенты после окончания вузов. Мало кто хочет начинать с нуля и нарабатывать опыт. Все хотят сразу "на красную дорожку". Так не бывает. Поэтому быстро наступает разочарование и девочки куда-то теряются", — делится наблюдением Татьяна.

Она также считает, что в ее случае не обошлось и без везения: "Мне действительно очень везло. Везло с людьми, которые меня окружали и окружают. Везло с коллегами и компаниями, зачастую твой коллектив — это семья. Это очень важно, очень! Здоровая командная работа и понимание — это счастье действительно".

Татьяна тесно сотрудничала с "Вечерним Ургантом" и благодаря ей на передачу приходили такие гости, как Уилл Смит, Мила Кунис, Джеймс Франко, Роберт Де Ниро и многие другие.

Говоря о знакомствах с актерами, она вспоминает, как в 2014 году на Каннском фестивале общалась с Эдрианом Броуди - голливудским актером, обладателем премии "Оскар", который снялся более чем в 60 фильмах: "Мы случайно столкнулись на фестивале, но уже потом вечером в кругу наших знакомых пели в караоке репертуар Уитни Хьюстон. Он очень вежливый человек. Прекрасное было время. До сих пор поддерживаем связь, когда встречаемся на киномероприятиях".

Татьяна любит свою работу и считает, что нашла в ней себя, но каким-то глобального достижения в этом не видит. "Я не считаю, что это успех. Это моя работа. Успех — это когда ты заслуженный врач, хороший педагог, и так можно перечислять еще много. А я просто добилась того, что занимаюсь любимым делом. Но если говорить о том, в чем секрет, то в первую очередь в огромном желании. И помимо того, что нужно очень сильно хотеть, нужно еще и что-то делать для этого".