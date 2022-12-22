Начальника Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных заподозрили в мошенничестве

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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении начальника Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает региональное СУ СК.