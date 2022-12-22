Самарца в 29 раз осудили за кражи

В Кировском районе Самары мировой суд рассмотрел уголовное дело о кражах. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июне 2022 г. обвиняемый похитил из магазина "М.Видео" электробритву стоимостью 12 тыс. рублей. Товар он спрятал под одеждой. На следующий день самарец аналогичным образом вынес из DNS три медиаплеера общей стоимостью более 16 тыс. рублей.
Ранее обвиняемого уже 28 раз привлекали к уголовной ответственности за кражи.
Теперь ему назначили три года и три месяца лишения свободы сроком в колонии общего режима.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.