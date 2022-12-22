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Суды Происшествия

Самарца в 29 раз осудили за кражи

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировском районе Самары мировой суд рассмотрел уголовное дело о кражах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2022 г. обвиняемый похитил из магазина "М.Видео" электробритву стоимостью 12 тыс. рублей. Товар он спрятал под одеждой. На следующий день самарец аналогичным образом вынес из DNS три медиаплеера общей стоимостью более 16 тыс. рублей.

Ранее обвиняемого уже 28 раз привлекали к уголовной ответственности за кражи.

Теперь ему назначили три года и три месяца лишения свободы сроком в колонии общего режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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