Самарца в 29 раз осудили за кражи

В Кировском районе Самары мировой суд рассмотрел уголовное дело о кражах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2022 г. обвиняемый похитил из магазина "М.Видео" электробритву стоимостью 12 тыс. рублей. Товар он спрятал под одеждой. На следующий день самарец аналогичным образом вынес из DNS три медиаплеера общей стоимостью более 16 тыс. рублей.

Ранее обвиняемого уже 28 раз привлекали к уголовной ответственности за кражи.

Теперь ему назначили три года и три месяца лишения свободы сроком в колонии общего режима.